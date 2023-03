Viaduc de Vilvorde, écoducs à Hal et Groenendael, carrefour Léonard… : voici les travaux prévus sur le Ring de Bruxelles en 2023 (INFOGRAPHIE)

Liste des chantiers prévus sur le Ring de Bruxelles cette année 2023. ©IPM Graphics

Deux rénovations de ponts à Hal

À Hal, deux grandes interventions touchant des ponts sont prévues sur la rocade dès le mois de mai, mais aux implications modérées sur le trafic. Le pont actuel de la Vlasmarktdreef, à la frontière wallonne, sera transformé en un “écoduc” : une infrastructure arborée qui ne sera accessible que par les piétons et cyclistes, et devrait favoriser les mouvements de la faune du Bois de Hal, coupé par le Ring. Ces vastes travaux, qui impliquent également la démolition du pont existant, devraient se clôturer en 2025. Une nuit de fermeture complète du Ring est prévue pendant un week-end de juin.

À Hal, le pont de la Vlasmarktdreef sera démoli au profit d'un nouvel "écoduc". ©"Agentschap Wegen en Verkeer / Agentschap Natuur en Bos / Departement Omgeving''

Trois kilomètres plus au nord, toujours à Hal, le pont du Drasop sera détruit et remplacé. En août 2019, un accident impliquant un camion a fragilisé la structure et l’infrastructure est fermée au trafic depuis lors. Le futur pont permettra la reprise de la circulation automobile, via une unique bande régie par des feux. Fin prévue pour “au plus tôt” l’été 2024.

Les tunnels du carrefour Léonard en travaux

Grosses interventions prévues dans les tunnels vieillissants du carrefour Léonard, à l’intersection du Ring et de l’E411. Dès le 17 avril et ce jusqu’à 2024, pour des raisons de rénovation, les passages souterrains seront fermés, alternativement, de nuit et le trafic sera dès lors dévié en surface. Deux fermetures pendant les week-ends sont encore à définir.

Au carrefour de Groenendaal, gros chantier toujours en cours jusqu’à la fin 2023 pour la création de l’”écorécréaduc De Priorij”. Dans l’optique de réduire la frontière naturelle du Ring et de faire de Groenendaal un “hub” de visite de la Forêt de Soignes, la Flandre bâtit pour rappel un vaste pont végétalisé le long de la voie ferrée, qui permettra de relier la gare à la forêt, en surplombant le Ring. La circulation du périmètre reste dès lors entravée, et le sera encore davantage du 28 avril au 1er mai et du 27 au 29 mai, pour l’installation à proprement parler de la nouvelle infrastructure.

Projet de l'"écorécréaduc De Priorij". ©Werken Aan de Ring

Projet de l'"écorécréaduc De Priorij". ©Werken Aan de Ring

Les travaux au niveau de la sortie Hoeilaart et de la drève de Willerieken touchent quant à eux à leur fin. Le tunnel cyclable devrait être opérationnel au printemps. L’accès au Ring via la drève de Willerieken restera quant à lui définitivement fermé, à la suite de la décision d’Overijse pour limiter le trafic de transit. Et ce malgré les objections de la commune de Hoeilaart.

Une réparation du viaduc

Ouvrage d’art le plus impressionnant du Ring, le viaduc de Vilvorde va recevoir un lifting après l’été. Actuellement, peu de détails quant au déroulé des travaux et aux perturbations. Le chantier s’annonce en tout cas aussi titanesque que le viaduc : six ans pour une rénovation approfondie du pont culimnant à 35 mètres, avec au programme désamiantage et renforcement de la structure. Avec un budget estimé l’an dernier à 250 millions d’euros, mais qui – étant donné l’augmentation des prix – devrait être nettement revu à la hausse.

À Zaventem, l’échangeur au niveau de l’avenue Henneau poursuit son réaménagement durant toute l’année jusqu’à mai 2024. Les voies resteront dès lors rétrécies durant encore de longs mois. À cela s’ajoutent des fermetures lors de l’installation du nouveau pont lors des week-ends du 9 au 11 juin, et 16 au 18 juin.

Projet de pont avenue Hector Henneau, à Zaventem. ©Werken Aan de Ring

Projet de pont avenue Hector Henneau, à Zaventem. ©Werken Aan de Ring

Plusieurs opérations de renouvellement des joints sont aussi prévues, avec des embarras limités. Ce sera le cas durant deux week-ends de mai à l’échangeur de Grand-Bigard. Idem à l’échangeur de Woluwe-Saint-Étienne. Trois nuits de fortes perturbations sont prévues : du 29 au 30 avril, du 6 au 7 mai et du 13 au 14 mai, entre 20h et 5h. D’autres interventions, à l’impact plus modéré, se poursuivront l’été.

Bruxelles Mobilité nous confirme qu’aucun grand chantier n’est prévu sur les tronçons bruxellois du Ring. À noter aussi : la création d’une passerelle cyclable au-dessus du carrefour des Quatre-Bras à Tervuren. Les travaux commencent ce mois de mars et dureront jusqu’en 2024, avec des perturbations sur l’avenue de Tervueren.