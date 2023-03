Ce que les Bruxellois pensent de Brucity, le monumental nouveau centre administratif au cœur de la capitale: "Grandiose", "un paquebot", "quelle vue!"

Et autant dire que le bâtiment de 37.000 m2 ne laisse pas indifférent. “C’est beau, c’est la modernité”, glisse Christine, ancienne employée laekenoise. “Cette verrière, c’est superbe”, juge également Patricia, Forestoise. Annie n’est quant à elle pas de cet avis : “on dirait un paquebot dans la ville”. “C’est totalement démesuré, surtout au vu des finances bruxelloises”, ajoute son compagnon, Guy, devant le bâtiment aux 1.001 vitres.

”Grandiose ! Mais ça fait quand même beaucoup de carreaux à nettoyer. On a de quoi concurrencer la pyramide du Louvre maintenant”, sourit avec zwanze Christian Reith, secrétaire des Compagnons de Saint-Laurent. Car ce samedi, les géants du folklore bruxellois étaient de la partie, avec les organisateurs du Meyboom, Madame Chapeau… “C’est une fierté d’avoir été invités.”

Christian Reith et sa campagne. ©Jean Luc Flemal

Frédéric Jannin, humoriste des Snuls, était également présent pour expliquer au grand public son “soulagicon”. Il s’agit de jambes de mannequin installées dans un coin de la salle d’attente de Brucity. “Il faut les saisir et donner un bon coup de genoux. Ça permet de se soulager”, s’amuse l’humoriste. “Il n’y a qu’à Bruxelles qu’on peut voir cela.”

Frédéric Jannin et le "soulagicon". ©Jean Luc Flemal

Un panorama qui fait de l’effet

Sur le toit, où un restaurant verra le jour dès l’été, c’est l’exaltation. “Mais quelle vue”, s’exclament deux touristes normands, “happés par hasard par une hôtesse” en passant dans le quartier. “On a eu de la chance.” “C’est une vue extraordinaire”, ajoute Marguerite, venue d’Uccle. “On peut voir Bruxelles à 360 degrés, c’est unique.” Selon elle, Bruxelles a bien fait de moderniser ses infrastructures dans un lieu moderne, bien que moins historique. “À Uccle, j’étais sceptique quand ils ont récemment déménagé, rue de Stalle. On tient bien sûr à l’ancienne maison communale. Mais la nouvelle est plus pratique. J’ai été agréablement surprise.” “Et ils vont continuer les mariages dans l’ancien hôtel de ville. C’est une bonne chose”, glisse Christine, 78 ans, venue d’Evere.

Christine, 78 ans, venue d’Evere. ©Jean Luc Flemal

Parmi la foule venue découvrir Bruxelles vue du ciel, on retrouve Joseph Henrard, de Theux en Région liégeoise, en compagnie de ses deux petits-enfants. Brucity, lui et les petits l’ont observé sortir de terre avec grand intérêt. “Je venais ici tous les mercredis garder le petit et on venait voir le chantier. On a vu l’évolution semaine après semaine”, explique le Theutois. La reconversion de l’ancien parking 58 aura au final pris cinq ans. “Je me rappelle des grandes pinces”, sourit Oisin, du haut de ses 7 ans. Et la famille ne comptait pas rater cette inauguration. “Maintenant, c’est donut : comme quand on allait voir le chantier le mercredi”, rigole Joseph.