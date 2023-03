Ce week-end à Bruxelles, musiques enfants et films adultes

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

En avant le Kidzik

- ©Kidzik

Le Kidzik, c’est le festival musical à hauteur des jeunes oreilles. L’édition printanière prend ses quartiers dans une dizaine de lieux culturels bruxellois durant le mois de mars. Les spectacles s’ouvrent aux plus petits jusqu'à 10 ans, et ça c’est bien cool. Ce week-end, des ovnis se posent à Schaerbeek, Ici Baba vous ouvre les yeux à la Tricoterie, parents et bébés se retrouvent autour des premiers instruments, bruitages et films se faufilent vers nos “deux yeux, deux oreilles” à la Maison des Musiques, des cow-boys éperonnent les musiques du grand ouest à Ixelles, et Disney rencontre la musique celtique au Centre Culturel d’Auderghem. Lors des week-ends suivants, vos enfants entendront aussi André Borbé, Las Lloronas ou Françoiz Breut, danseront dans “un enfer de plastique”, camperont non loin de la tanière d’un loup végétarien, s’éveilleront aux musiques et danses traditionnelles du Japon ou du Mozambique et feront ami-ami avec un ver de terre qui prend son courage… à deux mains.

+ Kidzik Bruxelles, jusqu’au 29 mars, lieux et prix variables, programme en ligne.

La cour de récré des échevins

- ©Belga

L’Hôtel de Ville de Bruxelles va devenir un musée. Mais avant que les arches gothiques n’accueillent le public de façon permanente, c’est le nouveau “bureau” des édiles qui s’ouvre aux visites ce 11 mars. Le nouveau centre administratif, le fameux “Brucity” tout de verre, sera inauguré par une journée portes ouvertes. Un parcours balisé dans le bâtiment vous guidera le long des œuvres d’art qui saupoudrent verrières, plafonds et ascenseurs, des nouveaux guichets et de la salle du conseil, nouvelle cour de récré des échevins et conseillers communaux. Des animations folkloriques sont annoncées. Utile : des démos présenteront le fonctionnement des bornes en self-service automatisant certaines procédures administratives. L’occasion aussi de jeter un coup d’œil au rooftop qui promet une vue 360° sur Bruxelles. Si la météo n’est pas trop… bruxelloise.

+ Inauguration du Centre Administratif Brucity, ce samedi 11 mars 2023 de 10h à 18h, rue des Halles 4 à 1000 Bruxelles.

Frapper le faire tant qu’il est chaud

- ©Maker Faire

Découper un squelette de dino XXL en bois, construire un satellite, fabriquer une table basse, se brancher électronique, piloter un robot, faire voler un drone, recycler des bouchons en plastique, dégainer le fer à souder, imprimer et relier des livres, plier des lapins en origami, imprimer des rollers en 3D, ferrailler au laser, recycler des bâches PVC en sac… Toutes ces techniques géniales, elles vous sont présentées ce week-end à la Maker Faire. L’événement veut allier innovation technologique et artisanat local. 55 exposants se réunissent à LionCity, l’ancien site Delhaize à Molenbeek. Cette deuxième édition, pilotée par le réseau des fablabs bruxellois, vous prouvera que les idées les plus folles peuvent désormais prendre corps au coin de la rue. On a repéré l’atelier le plus intrigant : il s’agira de chausser des souliers-tampons. À bannir si vous tenez à votre parquet ! Et si vous cherchez un petit compagnon à moindre coût : la Maker Faire vous imprimera un chat en 3D. Propreté et silence garantis, budget nourriture réduit.

+ Maker Faire, 10, 11 et 12 mars à LionCity, 53 rue Osseghem à 1080 Molenbeek, gratuit (mais certains ateliers demandent des frais de matériel de 10 à 100€).

Des Victor Horta en herbe au Banad

- ©EdA

On rappelle le principe tellement alléchant du Banad, ce festival dédié à l’Art Nouveau et à l’Art Déco : ouvrir aux visites des lieux habituellement inaccessibles. De quoi s’immiscer dans des intérieurs privés, des ateliers, voire des écoles ou des lieux de culte. Le tout, sur trois week-ends successifs. Le premier, c’est ce week-end des 11 et 12 mars. Parmi les 56 sites attendus en 2023, une quinzaine de nouvelles destinations dévoilent boiseries et vitraux. Pour ce week-end inaugural, citons à Forest l’école La Roue à Forest, l’Hôtel de Ville, la maison personnelle de Paul Aernaut et sa “spectaculaire salle de bains”, le cottage Pelseneer avenue Churchill à Uccle, l’atmosphère très luxueuse de l’hôtel Pieper sur Franklin Roosevelt à Ixelles ou le centre scolaire Souverain et ses briques orange, mobilier d’origine et sgraffites à Auderghem. Pour les familles, un atelier pop-up s’ouvre au CIVA ce samedi 11 mars (14-16h) : vos enfants y fabriqueront un livre, construiront une maison ou dessineront un paysage.

+“Banad”, les week-ends des 11 et 12, 18 et 19, 25 et 26 mars, n’oubliez pas de réserver.

Brigitte Lahaie avertit son public

- ©OffScreen

N’y emmenez pas vos enfants : Brigitte Lahaie, l’actrice française culte des années 70 et 80, est en visite à Bruxelles. Le festival OffScreen, le rendez-vous du cinéma underground, invite en effet la star de l’érotique à venir commenter certains de ses films. Le Nova projette pour l’occasion quelques productions cultes de l’âge d’or du X, mais aussi des films fantastiques et d’horreur. Où vous verrez la naïade se muer en incarnation de la mort, vêtue d’une cape et fondant sur sa proie la faux en avant. OffScreen met aussi les robots de fiction en avant dans un thema consacré à ce grand sujet de la science-fiction. Là par contre, vous pouvez emmener vos kets puisque seront projetés plusieurs films à leur hauteur, dont Wall-E, Short Circuit, Le Géant de Fer ou Transformers. À l’affiche encore : des productions belges ou des inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs.

+ OffScreen, jusqu’au 26 mars 2023 au Nova (et ailleurs), programme complet en ligne.