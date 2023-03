Une “bombe” dans les métros bruxellois ce mercredi : info ou intox ? Le Centre de Crise national suit la situation

Capture d'écran. ©D.R

Alors, info ou intox ? Faut-il s’inquiéter face à cette menace ?

Contacté par La Libre mercredi matin, le Centre de Crise national confirme suivre la situation de près. “Dès qu’il y a une menace potentielle, le Centre de crise se réunit avec ses partenaires – l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace terroriste) et la police fédérale notamment – pour faire une évaluation de la situation et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité de la population”.

Le Centre de crise national assure analyser les informations reçues tant via ses canaux internes, que via des sources externes (presse et réseaux sociaux). “La menace est évaluée et les mesures adéquates seront prises si nécessaires.”

Une enquête a été ouverte

De son côté, la police fédérale confirme à La Libre qu'un mail de "menace" a circulé cette nuit, faisant état d'un potentiel attentat visant une ligne de métro dans le centre-ville de Bruxelles. "Tous nos services ont pris la menace très au sérieux", assure la porte-parole.

La police fédérale a effectué une opération de "sweeping" (fouilles avec des chiens, notamment) durant la nuit sur les lieux visés, afin d'évaluer la menace. Les résultats de l'opération sont négatifs, mais les services de police restent "très vigilants".

Le niveau de menace sur l'échelle de l'Ocam reste sur deux, correspondant à une menace "moyenne".

Le parquet fédéral a ouvert une enquête.