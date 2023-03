Les pompiers de Bruxelles éteignent une maison en feu à Dilbeek (vidéo)

A leur arrivée, le feu est pleinement développé dans le grenier, la toiture et au 1er étage. Il se propage aussi au grenier de la maison voisine. Les hommes du feu mettent donc en oeuvre une attaque du feu depuis l'intérieur et l'extérieur. Ils ont aussi dû démonter une partie de la toiture et de l'isolation intérieure.

C'est ensuite la zone de secours Vlaams Brabant Ouest (Dilbeek et Lennik) qui a assuré la vérification des maisons avoisinantes et de l'arrière de celles-ci, ainsi qu'aux déblais.

Il n'y a pas de blessé, l'origine de l'incendie, accidentel, reste à déterminer. La maison est inhabitable.