L’allocation-loyer sera finalement indexée : "la réglementation est en cours de modification"

Nous l’annoncions dans nos colonnes le 4 février dernier, l’allocation-loyer destinée aux 52 000 foyers dans l’attente d’un logement social à Bruxelles allait perdre de sa valeur au fil du temps. La cause : l’inflation, galopante ces derniers mois et plus encore depuis le début de la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie, n’avait pas été prise en compte dans la budgétisation de l’allocation. “Il s’avère que le texte nécessite une clarification juridique sur ce point”, expliquait alors le cabinet de la Secrétaire d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS).