Comme à Bruxelles, les prix de l’immobilier explosent dans la périphérie : voici le détail, commune par commune (INFOGRAPHIE)

Prix médian des maisons dans la périphérie bruxelloise (année 2022). ©IPM Graphics

Parmi les 19 communes du Vlaamse Rand, c’est à Kraainem que le prix des maisons est le plus élevé : 600.000€ de prix médian en 2022. Suit sa voisine Wezembeek-Oppem, avec 580.000€. Des prix, ô combien plus élevés que les moyennes wallonnes, mais qui restent inférieures aux onéreuses communes bruxelloises limitrophes. Voisine de Kraainem et Wezembeek, Woluwe-Saint-Pierre arbore, par exemple, un prix médian de 725.000€ pour une maison, et 655.000€ à Woluwe-Saint-Lambert.

Dans la commune la plus chère du Rand, Kraainem, les prix sont toutefois en stagnation par rapport l’année précédente, et ce malgré l’inflation. Idem notamment à Rhode-Saint-Genèse. Les prix ont pris 1,27 % à Kraainem, et ont baissé à Rhode de 1,03 %. Seule autre commune de la Ceinture flamande à voir ses prix des maisons baisser : Linkebeek, qui perd 4,60 %.

Mais ces communes à facilités font figure d’exception ! Ailleurs dans la périphérie bruxelloise, les prix ont grimpé en un an, et même plus que dans la capitale.

Prix médians des maisons en 2022 ©IPM Graphics

Une envolée à Drogenbos

C’est à Drogenbos que la hausse a été la plus fulgurante au cours de l’année précédente : +26 % ! Le prix médian pour une maison est de 390.000€ en 2022… contre 310.000 en 2021. Mais cette fulgurante hausse de 2022 semble aussi liée à un phénomène rattrapage après une année 2021 particulièrement faible, avec des prix nettement en baisse par rapport à 2020.

Mais quand on analyse les données sur une période plus large, à savoir cinq années, on constate que cette petite commune de la Zennevallei de moins de 6.000 habitants fait partie de celles qui ont vu leurs prix le plus s’envoler. À Drogenbos, le prix médian d’une maison a augmenté de 110.000€ depuis 2017, soit près de 40 %. Dans le Rand, seule l’entité d’Asse dépasse ce chiffre, avec une hausse de plus de 40 % en cinq ans : 272.661€ de prix médian en 2017, contre 382.500€ en 2022.

Notons également des hausses de plus de 30 % depuis 2017 dans les communes de Machelen, Kraainem, Overijse, Leeuw-Saint-Pierre, Tervuren, Zaventem et Vilvorde.

Tervuren plus cher que Woluwe-Saint-Pierre

Côté appartements, c’est l’envolée également. C’est à Tervuren que se trouvent les biens les plus coûteux : 370.000€ de prix médian pour un appartement en 2022, en augmentation de 36 % par rapport à 2021. Un prix supérieur à celui de Woluwe-Saint-Pierre (360.000€), commune bruxelloise la plus onéreuse pour les appartements. Montants supérieurs à 300.000€ également à Kraainem (330.000€ en 2022), à Meise (312.500€), à Overijse (335.000€).

A contrario, c’est à Asse que les appartements sont les moins chers : 215.000€ de prix médian en 2022. Suivi par Drogenbos et Machelen (235.000€), Vilvorde (241.000€) et Wemmel (245.000€).

Sur les cinq dernières années, c’est à Asse, encore une fois, que les prix médians ont le plus augmenté : +52 % depuis 2017. Forte augmentation aussi sur ces cinq années à Leeuw-Saint-Pierre (+42 %) et Overijse (+37 %).