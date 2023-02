Augmentation de la fréquence des trams 3, 4, 7, 25 et 55, retour du 81 rue Wayez… : ce qui change sur le réseau Stib ce début mars

Dès ce 6 mars, la fréquence de plusieurs lignes de bus et trams bruxellois sera renforcée, annonce ce mardi la Stib. Cinq lignes de tram sont concernées : la 3, 4, 7 et 25 et 55. Un renforcement qui devrait améliorer la desserte du matin et optimiser la correspondance entre les trams 3 et 7 à Churchill. Sont prévus “un passage toutes les 6 minutes sur le tronc commun des lignes 7 et 25, entre Buyl et Meiser ; un passage toutes les 6 minutes sur les lignes 3 et 4 entre Vanderkindere et Gare du Nord en semaine et toutes les 7 minutes 30 le week-end ; un passage toutes les 12 minutes sur les antennes des lignes 3 et 4 en semaine et toutes les 15 minutes le week-end.”