Nouveau revers pour le projet de piétonnisation du pont Marchant à Anderlecht : la commission de concertation demande l’ouverture au trafic motorisé

Mais les partenaires de majorité de la commune de Saint-Guidon ne partagent pas cette ambition. En invoquant des futurs besoins de mobilité liés à l’urbanisation croissante du canal, le PS, Les Engagés et Défi ont recalé le projet des Verts, dès lors en minorité au sein de leur exécutif, et ont demandé une réouverture du pont au trafic automobile. Un avis suivi par l’administration régionale de l’urbanisme (la branche Urbanisme d’Urban. brussels et sa branche Patrimoine.)

Une rénovation

Jeudi 16 février, la commission de concertation a eu lieu et l’avis rendu est favorable au nouveau pont mais est également muni d’une flopée de conditions. Oui à une rénovation du pont, mais à condition de permettre la reprise du trafic motorisé.

La commission demande explicitement que “dans le cadre de sa reconstruction, le futur pont Marchant soit techniquement accessible à l’ensemble des modes de transports, en ce compris, outre les modes actifs, les transports en commun, les voitures et les camions” et que “chaque utilisateur, quel que soit son mode de transport, puisse emprunter le pont”.

Toutefois, le pont ne devra pas revenir à sa situation d’avant 2014 : des aménagements pour les modes actifs sont demandés avec notamment “de larges espaces réservés aux modes de transport actifs”. L’usage du pont devra aussi être réservé aux “déplacements locaux” grâce à des “dispositifs particuliers qui dissuadent le trafic de transit”. Le futur pont devra aussi être géré de manière dynamique “pour permettre de réserver le pont à des usages récréatifs à certains moments de l’année.” Dit plus simplement, le pont pourra être fermé ponctuellement pour des événements.

Les Verts amers

Au total, l’enquête publique a suscité 119 réactions et deux pétitions (une pour la piétonisation et une contre). Ces derniers jours, les écologistes ont martelé leur soutien au projet de Van den Brandt. En coulisse après ce refus des partenaires, c’est la douche froide chez les Verts, qui n’épargnent pas les Rouges dans ce dossier. “A quoi ça sert de faire une enquête publique, si c’est pour s’asseoir dessus de la sorte !” Sur sa page Facebook, l’échevine de la Mobilité Susanne Muller Hubsch (Groen) ne cache pas sa déception : “s’il y a une chose qui est claire, c’est que ce pont ne changera rien au trafic autour. Au contraire, l’étude de la mobilité a montré qu’il est même préférable à long terme que le pont ne devienne pas une liaison automobile.”

Notons que Bruxelles Environnement (qui vote également dans la commission de concertation) ne partage pas l’avis majoritaire de la commune d’Anderlecht et de l’administration Urban : l’organisme demande le maintien d’un usage “exclusivement réservé aux modes actifs dans un premier temps” et la réalisation d’un monitoring par la suite au vu de la “future densification de la zone”.

”Rien ne presse”

Tout n’est cependant pas encore joué. Le fonctionnaire délégué doit encore rendre son avis sur le dossier. Trois options sont sur la table : le refus, la validation ou la validation sous condition. Bien sûr, l’avis de la commission de concertation pèse beaucoup dans la décision du fonctionnaire délégué mais il peut, tant qu’il le justifie, s’en détacher et c’est tout ce qui se joue en ce moment.

En interne à la commune, on nous explique également que le projet, piétonnier ou non, sera dans tous les cas bloqué par des considérations budgétaires. Le risque ? Que Bruxelles Mobilité retire sa demande de permis puisque les conditions pour le réaliser ne correspondent plus à ce que l’agence souhaitait et que les fonds manqueraient tout simplement pour le moment. Un édile local ironise même : “pas sûr que je verrais le pont nouveau pont avant ma mort.”

Bruxelles Mobilité explique pour sa part que “rien ne presse. On prendra le temps de réaliser de nouvelles études s’il le faut et on reste convaincu de notre projet. Notre scénario laisserait passer les véhicules du Siamu et donc potentiellement, si une demande arrive, des transports en commun. C’est d’ailleurs pour cela que le projet coûte 6 millions d’euros, plus qu’une simple passerelle cyclo piétonne. Et 6 millions sur le budget de Bruxelles Mobilité, ça ne devrait pas poser de problèmes.” Concernant un éventuel retrait de leur demande de permis, l’agence botte en touche, assurant juste vouloir continuer à porter son projet.