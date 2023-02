La médiatisation du Fuse a créé un appel d’air : "Si les politiques ne trouvent pas une solution rapidement, la vie nocturne bruxelloise va mourir"

La semaine passée, la DH médiatisait le conflit qui oppose l’Amère à Boire, dans le quartier Calevoet à Uccle, à son voisin. Suite à une plainte pour nuisances sonores, la grande terrasse du restaurant a dû fermer, causant des pertes financières lourdes pour le gérant de ce lieu de fête connu et apprécié au-delà des frontières communales. Des dizaines d’autres établissements Horeca bruxellois sont sous la même menace. Et plus encore depuis la médiatisation de la fermeture du Fuse. Dans le monde de l’Horeca bruxellois, on craint très fort que cet “effet Fuse”, qui se fait déjà ressentir, tue la vie nocturne bruxelloise.