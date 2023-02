Bruxelles: 3 suspects condamnés pour trafic international de drogues

L'enquête a débuté en avril 2021 lorsque les douanes de l'aéroport de Bruxelles ont intercepté deux colis postaux destinés à l'Australie qui contenaient prétendument des vêtements et des tableaux. Un examen plus approfondi a cependant révélé que chaque envoi contenait 4,8 kg de kétamine, un stupéfiant qui peut provoquer des hallucinations et qui est utilisé comme drogue récréative. L'enquête a révélé que des colis similaires avaient également été envoyés en Amérique, où quatre colis contenant également de la kétamine ont pu être interceptés.