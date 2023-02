Ola Rapace, de la mythique scène sur le train dans “Skyfall", à l’expo James Bond : “Des voitures, on a dû en casser une vingtaine lors du tournage”

”J’ai été testé pendant des semaines… et j’ai finalement eu le rôle”, sourit encore, dix ans après le tournage, l’acteur suédois Ola Rapace, de passage à Bruxelles pour visiter l’exposition Bond in Motion sur le plateau du Heysel.

Pour sa venue, la moto de la scène en question, habituellement suspendue dans les airs, a été descendue. L’occasion de la renfourcher une nouvelle fois le temps de quelques photos. “Des voitures, on a dû en casser une vingtaine lors du tournage. Idem pour les motos."

Un “cadeau de bienvenue” de Daniel Craig

Ces quelques minutes du film, parmi les plus intenses de l’histoire de 007, ont nécessité une préparation incroyable, se souvient l’acteur. “On est restés quatre mois en Turquie. On a eu beaucoup d’entraînements sur le train… car oui, la scène a vraiment été tournée sur un train. Sam Mendes (le réalisateur, NdlR) ne triche pas ! J’ai donc vraiment sauté sur le train.” Seules quelques séquences ont nécessité une doublure. Comme le passage à travers une vitre à moto. “J’avais pourtant demandé pour essayer”, rigole l’acteur-cascadeur.

Sa relation avec Daniel Craig lors du tournage de son deuxième opus dans la peau de Bond ? “Super ! C’est quelqu’un de très sympa, down to earth. Pour moi, le meilleur des James Bond. Le premier jour, il est venu me voir et m’a donné une bouteille de vin. Cadeau de bienvenue.” Une camaraderie ô combien bénéfique selon le Suédois. “Quand on joue ce type de scène, on a vraiment besoin de confiance et de bonne volonté.”

Un de ses rêves : rejouer dans un James Bond. “C’est le plus grand film du monde.” Et même si c’est pour, une nouvelle fois, jouer un rôle du côté obscur : “Je préfère jouer les méchants, ça me fait plaisir”, rigole le Suédois, qui fut marié avec l’actrice Noomi Rapace, connue notamment pour avoir joué dans la saga suédo-danoise Millenium.

”On arrive encore, après tous ces films, à être époustouflés”

Si l’acteur scandinave était à Bruxelles en cette fin février, c’est grâce au “Club James Bond France”, qui l’a invité. “C’est un plaisir de l’avoir ici”, se réjouit Luc Le Clech, président de l’association. “On le connaît pour cette scène incroyable du train. Skyfall est un des films les plus emblématiques avec Daniel Craig. Et c’est fou comme on arrive encore, après tous ces films, à être époustouflés.”

Parmi les aficionados des Aston Martin et des Vesper Martini, on retrouve l’Ostendais Bernard Vanden Driessche. Qui, plus qu’un fan de 007, est collectionneur. “J’ai par exemple une photo exclusive d’On ne vit que deux fois. J’ai aussi un costume de Moonraker.”

Collectionneur, mais également voyageur. “Mes voyages, ce sont les lieux de tournage. Dernièrement, en octobre, je suis allé à Matera en Italie pour voir un emplacement de Mouir peut attendre.” Mais cette fois, il n’aura fallu qu’une centaine de kilomètres depuis Ostende pour retrouver des vestiges de films du plus célèbre des agents secrets.

Exposition “Bond in Motion”, Palais 1 du Heysel (Bruxelles), jusqu’au 14 mai 2023, 23 € pour les adultes, 17 € pour les 7-18 ans.