Métro 3 et possible démontage du Palais du Midi : un “scénario extrêmement destructeur”, qui inquiète la Commission Royale des Monuments et des Sites

Dans une lettre ouverte, la Commission Royale des Monuments et des Sites tire la sonnette d’alarme quant à cette solution de passage dans le Palais et “s’inquiète des conséquences de cette alternative”. “L’intervention alternative reviendrait à détruire pratiquement un tiers du Palais, en particulier l’angle Lemonnier/Van der Weiden et au droit du Passage du Travail. Outre le fait que c’est un scénario extrêmement destructeur, la CRMS s’interroge sur son réalisme.

En 2018, la Commission avait déjà alerté quant aux risques d’un tel chantier. “La CRMS insiste pour que la mise en œuvre et les interventions techniques projetées, – trop peu documentées (travaux souterrains et de reprise en sous-œuvre du bâtiment) – garantissent la stabilité et la pérennité du Palais du Midi”, indiquait voilà cinq ans l’organisme.

”Il est indéniable que le Palais du Midi revêt une très grande valeur patrimoniale à l’échelle du bâti et du paysage urbain et doit être conservé et mis en valeur. La CRMS demande que tout soit mis en œuvre pour rendre cela possible.”