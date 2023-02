Le cinéma Aventure toujours fermé, son directeur se plaint de l’absence d’informations : “le manque à gagner est énorme”

Tant Bruxelles-Environnement, qui n’a pu enquêter mardi dernier car les magasins ont tous été fermés sur ordre du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, que l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (Vooruit) ne donnent d’indication claire sur une éventuelle réouverture de la galerie, donc du cinéma.

“Il ne se passe absolument rien

“Les mesures de qualité de l’air sont en cours d’analyse dans notre laboratoire air. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a pris un arrêté dans lequel il est précisé que la Galerie du Centre sera fermée durant le temps strictement nécessaire pour permettre au service de planification d’urgence de diligenter les contrôles adéquats afin de s’assurer qu’il n’y ait plus de risque pour la santé des personnes”, explique Bruxelles-Environnement, citant ici l’arrêté de bourgmestre imposant la fermeture de la galerie.

Les deux instances responsables envisagent de refaire un “contrôle”, mais ne précisent pas quand. Cette incertitude pèse lourdement sur le cinéma Aventure. Son directeur d’exploitation Jérôme Branders ne comprend pas l’absence d’information. “Il ne se passe absolument rien”, déplore-t-il. “Les pouvoirs publics ont lancé leur plan d’urgence mais nous n’avons eu aucune nouvelle de l'intoxication avant le lendemain, 14h."

Jérôme Branders s’étonne surtout que ces ongleries soient encore en activité, au mépris de la santé publique. “La situation est connue de tous. Nous alertons la Ville depuis des années. Des contrôles ont été menés, la police est descendue à plusieurs reprises. Cela a donné lieu à l’évacuation de produits toxiques, la découverte de stockages illégaux, de personnes sans permis de travail, des scellés ont été mis. Mais à chaque fois, les ongleries rouvraient dès le lendemain… ”

Il s’étonne également que la galerie reste accessible aux locataires mais que son cinéma soit toujours fermé. “Alors que notre système de ventilation et d’évacuation est certainement bien plus évolué que dans les appartements de la galerie. Ainsi, en cas d’incendie, les sorties de secours ne donnent pas dans la galerie. Tout est réévalué et contrôlé chaque année par les pompiers… ”

"Aucune perspective de réouverture à court terme"

Déjà très impacté par la crise Covid, le cinéma Aventure accuse ici une perte financière importante. “J’ai dû annuler énormément d’événements, on doit travailler plus pour défaire ce qu’on organise depuis des mois. Le manque à gagner financier est énorme. Et la situation très démotivante. ” Jérôme Branders attend un peu d’attention des pouvoirs publics. “On nous annonce une fermeture généralisée de la galerie sans nous tenir au courant de la suite. On ne sait pas travailler dans ces conditions. Je tente d’avoir des informations de la part de la Ville, sans succès. ”

Nous non plus. Le cabinet de l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (one.brussels) ne donne aucune indication quant à une réouverture à court terme. “Pour l’instant, la galerie reste fermée jusqu’à nouvel ordre le temps qu’on mène l’enquête sur les causes de l’incident et, plus globalement, sur la situation de la galerie. Il n’y a donc aucune perspective de réouverture à court terme. La galerie reste fermée jusqu’à nouvel ordre. ”

Ce soir, le cinéma Aventure diffusait en avant-première un documentaire, les 220 places étaient réservées. Dimanche, une grande séance présentait le film Alcarràs, en présence des acteurs… Dans dix jours devait avoir lieu la grande soirée d’inauguration de la fête du Cours métrage. Tout est évidemment annulé.