La galerie reliant le boulevard Anspach à la Monnaie va faire peau neuve, l’enquête publique est ouverte

Le rez-de-chaussée sera, lui aussi, réaménagé et ouvert pour une meilleure mobilité. L’ambiance générale du projet est de fondre la galerie dans le quartier, en ouvrant ses ouvertures principales, en y installant des pavés au sol pour renforcer la sensation d’extérieur. “Aujourd’hui, la galerie ressemble plus à un centre commercial qu’à une rue. Les entrées sont peu engageantes et il n’y a pas d’aires de repos dans la galerie. […] Une mezzanine est ajoutée à la galerie haute comme celle de la banque nationale. Elle sera utilisée comme terrasse et comme scène pour des remplissages temporaires. Elle met l’espace à l’échelle et crée une tranquillité visuelle et acoustique”, peut-on notamment lire dans le dossier soumis à l’enquête publique par le cabinet d’architecture NWLND.

L’enquête publique est ouverte depuis ce jeudi 23, et restera ouverte jusqu’au 9 mars.