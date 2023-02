Crise de l'accueil: une chaîne humaine de plus de 500 personnes autour du centre d'accueil Fedasil du Petit Château

Les manifestants ont fait le tour du centre d'accueil en se tenant la main, le tout accompagné de musique rythmique jouée sur des tambours.

Les organisateurs de l'action critiquent la Belgique et sa gestion de l'accueil. "Cela fait plus d'un an que l'État belge se soustrait à ses obligations en matière d'accueil et de droits humains", expliquent-ils. Le 15 février, l'ancien bâtiment du SPF Finances de la rue des Palais à Schaerbeek, occupé par des demandeurs d'asile, a été évacué. Depuis, entre 200 et 250 personnes occupent des tentes le long du canal, près du centre Fedasil, d'après les associations organisatrices de la chaîne humaine.

Par cette action, les personnes présentes veulent affirmer publiquement leur soutien et rappeler l'État à ses obligations. Elles critiquent ainsi les politiques migratoires qui bafouent la dignité et les droits des personnes. Par ailleurs, elles demandent une solution immédiate et un hébergement pour toutes les personnes à la rue ainsi que le respect des droits fondamentaux de tous, indépendamment de l'origine, la religion, le genre ou l'orientation sexuelle.

"Après ce week-end, le gouvernement revient de ses vacances et il doit savoir que ici nous sommes tous unis pour une chose, une place pour tout le monde, personne dans la rue", s'est exprimée Rit, membre de l'organisation Amis sans frontières.

"Deux ans plus tard et nous en sommes toujours là, avec des tentes le long du canal", déplore pour sa part Sibylle, membre de la Ligue des droits humains. Elle explique que le nombre de demandeurs d'asile est pourtant moins important qu'en 2015. "Le gouvernement nous dit avoir fait tout son possible, c'est faux. En septembre 2022, des experts ont remis une feuille de route pour gérer la crise, rien n'a été fait", conclut-elle.