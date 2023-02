Drogué et alcoolisé, le conducteur s'engage sur le Ring dans le mauvais sens et tue un automobiliste Français

L'accident s'était produit le vendredi 10 février peu avant minuit. Après avoir consommé une quantité considérable d'alcool et fumé du cannabis, N.R. s'était engagé sur le ring de Bruxelles, mais dans la mauvaise direction. Là, il a percuté de plein fouet avec sa camionnette un véhicule dans lequel se trouvaient deux Français. Le conducteur de ce véhicule, âgé de 27 ans, est décédé sur le coup, le passager de 28 ans a été transporté à l'hôpital grièvement blessé.

N.R. a lui aussi été blessé dans l'accident mais a avoué immédiatement après les faits qu'il avait pris le volant sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Le juge d'instruction l'avait placé sous mandat d'arrêt du chef d'homicide involontaire, coups et blessures involontaires, ainsi que de conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.