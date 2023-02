”L’expo des horreurs” : une expo dévoile l’état désastreux des tours Jacques Franck, gérées par le Foyer du Sud

©D.R.

”Il y a des petits travaux, mais c’est du camouflage parce que les problèmes reviennent toujours. Au lieu de tout bien faire une fois, on gaspille l’argent pour de petits travaux le moins coûteux possible.” Amel, locataire du 16e étage, attend que son lavabo soit raccordé au réseau d’évacuation depuis bientôt un an. pour l’instant elle dit vider un seau deux à trois fois par jour. “Et ils veulent me faire payer 250 euros de facture alors que les lavabos sont juste trop vieux pour être raccordés aux nouvelles canalisations.”

©D.R.

©D.R.

Elle accuse également le foyer de mettre sa famille en danger. “Je suis asthmatique, depuis que je vis là (2011, NDLR), ça s’aggrave. Et mes enfants ont aussi des problèmes maintenant avec l’humidité et la moisissure.” La locataire explique même s’être retrouvée avec de l’urine dans son logement suite à des travaux sur les sanitaires deux étages plus haut.

©D.R.

Tallai, elle aussi locataire des tours, passe dans la rue au moment de l’action. Elle s’arrête pour discuter avec ses voisines. “On vit dans un logement qui a été rénové du coup ça va mais les communs sont dans un état catastrophique. On avait une vraie piscine dans les sous-sols à cause d’infiltrations d’eau il y a quelques mois. L’assesseur tombe aussi systématiquement en panne. J’ai des problèmes de genoux, on a fait notre demande de mutation mais on n’est pas prioritaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher sans béquille, qui attendent depuis des années.” Amel ajoute qu’elle connaît une locataire qui souffre de problème de mobilité et qui n’a pas pu accéder à son logement plusieurs jours d’affilée à cause des pannes. “Elle n’a pas pu prendre ses médicaments à cause de cela.”

Le PTB, mené par Loïc Fraiture, demande un audit externe sur les travaux qui doivent être réalisés, qu’un plan des travaux soit communiqué au locataire. “Si ces travaux ne sont pas faits dans les temps, il doit y avoir une réduction de loyer.”

©D.R.

En juin dernier, une interpellation citoyenne avait déjà alerté la commune sur le problème dans ces logements. À l’époque, la présidente du Foyer du Sud Catherine François (PS) – qui n’était pas encore échevine en charge du Logement – évoquait les difficultés liées aux grosses rénovations. “Nous devons attendre qu’un locataire parte pour faire des rénovations profondes.” Le foyer a d’ailleurs rencontré les signataires de l’interpellation et a entrepris quelques travaux dans leurs logements. “Mais les soucis reviennent déjà.”

Loïc Fraiture ne nie pas les difficultés mais veut que le Foyer assume la situation. Il espère aussi ouvrir le débat sur de nouveaux sites pour des logements sociaux comme dans le quartier de la Gare du midi ou le site de la prison de Saint-Gilles. Lors de l’action de ce mercredi, le foyer, réuni en CA, a assuré pouvoir recevoir des locataires lors du prochain conseil d’administration.