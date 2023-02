Nouveau signalement de loup dans le Brabant, aux portes de Bruxelles: "si c’est bien un loup, c’est déjà le 3e en moins de deux semaines" (vidéo)

Mardi soir, Welcome Wolf a reçu le signalement d’une femme, qui aurait vu un loup entre Neervelp et Bierbeek. “Il se peut que ce soit un loup, mais il se peut aussi que ce ne soit pas le cas”, explique Loos. “Nous allons sortir demain (jeudi, ndlr) pour chercher des traces. Mais si c’est un loup, c’est déjà le troisième que nous voyons en moins de deux semaines dans le Brabant flamand.”

Le 7 février, plusieurs rapports ont été reçus de personnes ayant vu un loup à Schriek, Keerbergen et Haacht (vidéo ci-dessous). Le week-end du 4 et 5 février, des traces de loup ont également été trouvées à Lovenjoel et Lubbeek. Selon Jan Loos, il s’agit toujours de loups errants, à la recherche d’un partenaire et d’un habitat où s’installer. Le Brabant flamand ayant peu de grandes étendues de nature, il estime qu’il est peu probable, voire impossible, que ces animaux restent dans cette province. “Si l’animal nouvellement repéré est vraiment un loup, il s’est depuis longtemps déplacé vers la Wallonie”, dit-il.