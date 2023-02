Brigands, gueuzes, mangas et poubelles : 10 idées sorties familiales à Bruxelles pour les vacances de carnaval

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Contents comme cochons

- ©Anima

Anima, c’est la sortie réussie assurée durant les congés. La programmation du festival du cinéma d’animation s’adresse à toute la famille, avec des séances de courts et moyens métrages dès 3 ans et des longs à partager avec les ados. Vos enfants y verront un film cochon, y feront de la soupe, croiseront des brigands et vivront des aventures du potager local à l’Arctique. Les plus âgés se frotteront au format long avec des docus choc sur la guerre d’Angola, le génocide arménien ou l’exil des Italiens au milieu du XXe siècle. On n’oublie pas non plus le traditionnel “college movie” japonais, de la fantasy poétique, de la SF et même une très engagée séance de courts “réalisée en majorité par des femmes” qui y parlent genre, corps, maternité. Ou une évocation de l’éveil à l’amour et aux stéréotypes de genre.

+“Anima”, du 17 au 26 février, à Flagey

Lumières sur la ville

- ©Atelier Sisu

Bright Festival, c’est l’événement qui met Bruxelles en lumière. La promenade sous LED revient lors du premier week-end des congés de février. Et pour son édition 2023, elle invite Schaerbeek à se joindre à la fête. Ainsi, un parcours est tracé entre la place Lehon et le parc Josaphat, via l’avenue Louis Bertrand. On y verra entre autres des bulles à la texture savonneuse au pied de la tour Brusilia, un étrange vase éclairé atterrir au milieu d’un terre-plein ou un cygne virtuel danser sur les murs. Deux autres parcours vous attendent dans le quartier Royal (entre Sablon et cathédrale) et le quartier Européen (entre parc Léopold et Cinquantenaire). Avec aussi des mises en lumière des édifices Art Nouveau, des nocturnes dans une dizaine de musées et lieux culturels et une récolte de lampes pour l’Ukraine.

+“Bright Festival”, jusqu’au dimanche 19 février sur trois parcours à Bruxelles-Ville et Schaerbeek, gratuit. Programme en PDF par ici.

L’expo qui fait les poubelles de l’Europe

- ©EdA - J. R.

Non, il ne s’agit pas de découvrir de nouveaux scandales de corruption, mais bien de faire les poubelles au sens propre. “Jeter”, nouvelle expo temporaire de la Maison de l’Histoire Européenne, prend le parti de retracer le destin du Vieux Continent sous l’angle de ses rebuts. Rasoirs et appareils photos jetables, iPhone démonté, m3 de cartons et d’emballages de snacks, moches chaises de jardin en plastique, conditionnement de test PCR, milliers de composants informatiques, vieux biclous, tambour de machine à laver customisé en barbecue… Tous ces déchets sont exposés là-bas comme des œuvres. Le parcours est didactique. Il remonte au temps des chiffonniers, transite par les innovations techniques comme la poubelle, s’ancre de plain-pied dans l’ère de la consommation via ses vitrines aux couleurs sixties, puis pose les grandes questions inhérentes à notre XXIe siècle sur l’obsolescence programmée, la récup, la réparation et le recyclage. Dont on se rend compte qu’ils existent aussi depuis la nuit des temps. Mais ses deux salles, montées sur des structures réutilisables d’échafaudages de chantier et meublées de plastique recyclé à Bruxelles, sont aussi très ludiques. On y croise des pièces insolites et puis des œuvres d’art géniales. Depuis le lancement, un compteur est déclenché qui additionne les tonnes de déchets produites durant l’expo. Rendez-vous le 14 janvier 2024 pour l’écœurement ?

+“Jeter – Histoire d’une crise contemporaine”, expo gratuite à la Maison de l’Histoire Européenne, jusqu’au 14 janvier 2024, rue Belliard 135 (entrée via le parc Léopold), 1000 Bruxelles, lundi de 13 à 18h, du mardi au vendredi de 9 à 18h, samedi et dimanche de 11 à 18h.

Plus BELvue la vie

- ©BELvue

Les super-héroïnes et super-héros du passé et du présent se croisent le samedi 26 février au BELvue. Le musée consacré à la Belgique et à la belgitude organise son “family day” au milieu des vacances. L’institution voisine du palais royal prévoit des ateliers pour tous les âges : photos truquées devant écran vert, construction d’architectures en carton comme l’Atomium ou les tunnels bruxellois, fabrication de capes avec des vieux t-shirts ou un jeu-parcours à la rencontre de Sandra Kim, Magritte et nos Diables Rouges. Plus fort : les super-héros et héroïnes du quotidien ne sont pas oubliés : un arbre des héros permettra aux enfants de remercier leur maman, le chauffeur de bus ou l’institutrice de leur cœur. Le clou de la journée, ça sera le spectacle “Babysses”, réservé aux bébés et à un de leurs parents : il s’agit d’une expérience sensorielle dans une installation sonore et textile qui reproduit l’ambiance des fonds marins. Plongez !

+“Family day au BELvue”, de 11 à 19h le samedi 26 février 2023 dès 0 an, gratuit en dessous de 18 ans, 10/8/5€, 7 Place des Palais à 1000 Bruxelles.

Nicky Larson ne craint personne

- ©Made in Asia

Vincent Ropion, ça vous dit quelque chose ? Sans doute pas… Par contre, Nicky Larson, c’est plus évident ! Et bien, sachez que le premier est la voix francophone du second. Grâce à ce spécialiste du doublage, vous replongerez vos tympans dans les années 90 : l’homme est en effet l’une des vedettes du Made In Asia qui clôture le congé de carnaval, ces 3, 4 et 5 mars à Brussels Expo. Il y est d’ailleurs accompagné par une autre voix mythique : Mark Lesser, qui pose ses cordes vocales sur les lèvres de Son Gohan, Trunks ou Joey, de Friends. Sinon, comme toujours, le rendez-vous de la culture pop japonaise mêle manga, animés et jeux vidéo, sans oublier l’incontournable défilé de cosplay. Des auteurs, dessinateurs, youtubeurs, chanteurs et cosplayers, mais aussi des collectionneurs, vendeurs de goodies ou cuisiniers inspirés par le Soleil Levant et le Matin Calme, assureront la déconnexion totale avant le retour au boulot. Arigatō gozaimasu, comme on dit !

+“Made In Asia”, du 3 au 5 mars 2023 à Brussels Expo, de 14 à 18€ par jours, formules pass de 31 à 43€

Notez-le : un événement concurrent sur la culture japonaise et le manga se tient le week-end précédent, les 25 et 26 février, à Tour&Taxis : la Japan Con Brussels Manga. On y annonce la star des génériques des années Dorothée : Bernard Minet lui-même. Au programme : dessin, rétro gaming, concours cosplay, marché mangas et goodies, lutte japonaise et… divination dans les tasses de thé.

+“Japan Con Brussels Manga”, les 25 et 26 février 2023 à Tour&Taxis, 15€/jour

Brassin public chez Cantillon

- ©EdA - J. R.

Alors que les brasseries bruxelloises se multiplient, et multiplient d’autant les événements et visites, la Brasserie Cantillon reste fidèle à sa ligne de sobriété. Pas de DJ sets ou de grands festivals food trucks à Anderlecht : les visites s’y font dans un cadre feutré, comme pour respecter les levures vivantes qui font la richesse des caves de Jean Van Roy. Ne loupez donc pas l’occasion d’assister à la magie le samedi 25 février : Cantillon organise l’un de ses deux seuls brassins publics de l’année. Se succéderont opérations de brassage, filtration et houblonnage, cuisson du moût, pompage du moût sur le fameux bac refroidissoir, et enfin nettoyage des fûts “à l’ancienne”. Tout ça évidemment sans oublier un petit passage dans la salle de dégustation. Attention : l’entrée se fait par réservation uniquement. Et les places sont comptées. Des visites guidées sont disponibles en 4 langues : si vous avez vraiment soif, sachez que celle de la bière est universelle…

+“Brassin public à la Brasserie Cantillon”, samedi 25 janvier dès 7h00, rue Jules Gheude 56 à 1070 Anderlecht, 12€, réservation obligatoire

Et des expos familiales

- ©EdA - J. R.

L’expo coup de poing à pas louper, c’est celle sur la boxe au MIMA, qui plante un vrai ring en ses murs (jusqu’au 28/05) : “Local Heroes” est un hommage ludique au noble art, de la photo au street-art en passant par le jeu vidéo. D’autres chouettes expos familiales sont aussi à voir à Bruxelles. Luminopolis, d’abord, est un jeu de piste interactif à la découverte de la lumière au Museum des Sciences Naturelles. Et le concept marche très bien (jusqu’au 13/08). Au Centre Belge de la BD, c’est Petit Poilu qui fait se poiler les enfants qui pourront jouer à l’imiter (jusqu’au 15/08) avant de s’engouffrer dans la forêt de Palombie sur les traces du Marsupilami (jusqu’au 16/04). Pour confronter vos enfants aux diktats de la mode, aux clichés liés au genre, ou simplement leur montrer les cagoules de votre enfance dans les années 80 et 90, l’expo “Kidorama”, au Musée Mode&Dentelle, retrace 200 ans de mode enfantine (jusqu’au 5/03).