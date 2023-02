L’ex-lobbyiste d’Uber auditionné: “Pascal Smet n’a bu qu’un café; on a traité les chauffeurs de façon horrible; on voulait rendre les taxis exsangues”

Cet homme a joué un rôle clé dans les “Uber Files”, l’enquête menée par un consortium international de journalistes comprenant, du côté belge, Le Soir, Knack, et De Tijd.

Ces journalistes ont eu accès à plus de 124.000 documents confidentiels livrant nombre d’informations sur la manière dont l’entreprise américaine a tissé sa toile et sur ses démarches pour obtenir des législations plus avantageuses.

La commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment, pour tenter d’y voir plus clair sur la stratégie d’influence d’Uber dans la capitale belge, dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois.

Il rencontre Smet à deux reprises

L’enquête a révélé l’existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark MacGann et l’ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (One. Brussels-Vooruit).

L’ex-lobbyiste d’Uber a précisé mercredi n’avoir rencontré Pascal Smet qu’à deux reprises à son cabinet, à l’époque où celui-ci planchait sur la réforme du plan taxis. Il l’a également vu à l’Hôtel Amigo, où le ministre n’a rien consommé d’autre qu’un café, a-t-il détaillé.

Il le connaissait de bien plus longue date, et dans un tout autre contexte militant. C’est depuis cette période qu’il disposait de son numéro de GSM, sans pour autant entretenir des liens étroits avec lui. Ses relations n’ont pas été que positives dans le contexte du projet de réforme du plan taxi. Pascal Smet était ainsi “furieux” de l’accord conclu entre Uber, jugée hors la loi, et Brussels Airlines.

”Il nous demandait d’être moins arrogants et je pense qu’il avait raison. C’était un comportement de voyou”, a-t-il ajouté à propos de la multinationale dont il a rappelé à plusieurs reprises qu’elle avait été jugée hors la loi.

Sans épargner le secteur du taxi qui avait selon lui besoin d’être modernisé, certainement dans une capitale comme Bruxelles, il a également dit comprendre la frustration des chauffeurs de taxis face à une société Uber reconnue comme illégale, mais qui ne faisait que croître à Bruxelles.

”On voulait les rendre exsangues”

Plus largement, M. McGann a expliqué qu’Uber s’appliquait à faire passer dans les médias le message selon lequel ceux qui étaient contre Uber étaient d’office dans la poche du secteur du taxi.

La multinationale a par ailleurs, selon lui, tout fait au début pour attirer le plus grand nombre de chauffeurs possible afin de pouvoir offrir une course toutes les trois minutes.

guillement On a vendu du rêve aux chauffeurs et on les a traités comme des héros, on subventionnait les courses pour acheter le marché.

”On leur a donc vendu du rêve et on les a traités comme des héros, on subventionnait les courses pour acheter le marché”, a-t-il commenté. Mais après un certain temps, les chauffeurs ont dû payer des commissions plus élevées et ont été traités “de façon horrible” par Uber. L’objectif était de conserver à tout prix leur statut d’indépendant, non pour eux-mêmes mais pour la cotation en bourse.

”On ne cherchait pas la co-existence avec les Taxis bleus et verts”. On voulait les rendre “exsangues”, a-t-il encore dit.