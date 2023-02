Les premières (splendides) images de Bright Bruxelles (vidéo)

"Depuis sa première édition, Bright Festival offre aux visiteurs et aux Bruxellois une occasion de découvrir, sous un nouvel angle, certains quartiers de la capitale, indique les organisateurs. Avec plus de 30 installations lumineuses et une quinzaine d’activités nocturnes, l’édition 2023 de Bright Festival promet d’être l’une des plus grandes jamais organisées. C’est la commune de Schaerbeek qui rejoint le festival, cette année. Plusieurs lieux emblématiques y seront sublimés par des œuvres lumineuses d’artistes belges et internationaux."