Soupe, hérisson, asticot et ornithorynque (3 +/5+/6+)

Plusieurs séances très jeune public s’ouvrent à vos kets dès 3 ans à Anima. C’est d’ailleurs une des forces du festival : ne jamais laisser les plus petits sur le côté. Et leur réserver des films inédits. Dès 3 ans, ils feront de la soupe avec Franzy ou feront leurs premiers pas dans la neige avec un hérisson. Les 5 + sont gâtés : une nouvelle production des créateurs de Zébulon et du Gruffalo les plonge au ras du sol pour rencontrer Superasticot. Vos enfants ont déjà 6 ans ? Ils décolleront dans l’espace avec le survitaminé ornithorynque Non-Non.

+“La Soupe de Franzy” (6 courts-métrages), 3 +, mardi 21/02 et dimanche 26/02. “Un hérisson dans la neige” (3 courts-métrages), 3 +, mercredi 22/02 en français. “Superasticot” (4 courts-métrages), 5 +, lundi 20/02 et vendredi 24/02 en français. “Non-Non dans l’espace” (4 courts-métrages), 6 +, mardi 21/02 en français.

Le lion et les trois brigands (5 +)

Il ne se passe jamais rien dans la petite ville tranquille de Cardamome. Mais voilà que la boulangère reçoit la visite de Casper, Jasper et Jonathan, trois brigands qui ne comptent pas s’arrêter à quelques sucres d’orge… Le chef de la police est sur le coup. Mais voilà : il paraît que les lascars sont accompagnés d’un lion. “Le lion et les trois brigands” (5 +), on le doit au Norvégien Rasmus A. Silversten. C’est ce réalisateur qui a donné vie aux inoubliables et réconfortants Solan et Ludvig. Il adapte ici un roman jeune public norvégien de Thorbjorn Egner. Malgré leurs airs d’animation en stop motion, les personnages sont en fait animés en 3D : seuls les décors sont réels. La faute au covid, qui a empêché la production de tourner classiquement. Mais rien ne transparaît et toute la famille devrait apprécier.

+”Le lion et les trois brigands”, Rasmus A. Sivertsen, 5 +, mercredi 22/02 et vendredi 24/02 en français.

Un amour de cochon (6 +)

”Règle N°3 : Chonchon ne pourra plus faire caca”. La star des films pour enfants de l’édition 2023 d’Anima, c’est ce porcelet. Il est offert à Babs pour ses 9 ans. Malgré 3 règles sans ambiguïté et un dressage intensif, le cochon ne plaît pas trop aux parents. Mais peut-être est-ce mieux : grand-père le verrait bien participer au concours de saucisse du coin… “Un amour de cochon” (6 +), la production néerlandaise de Mascha Halberstad animée en image par image, est projetée pour la première fois en français lors du festival. Avant ou après la séance, vous pourrez vous replonger dans l’ambiance de ce petit village néerlandais : une expo des poupées et décors du film est accessible gratuitement pendant le festival. Et sa réalisatrice viendra même discuter le bout de gras…

+“Un amour de cochon”, Mascha Halberstad, 6 +, samedi 18/02 et jeudi 23/02 en français.

Drôles d’oiseaux (8 +)

Créativité, calme et poésie ne sont pas toujours au rendez-vous dans les blockbusters d’animation propulsés dans les cinémas et sur les plateformes par les géants de l’industrie du divertissement. Pour donner un autre éclairage au genre à vos enfants, proposez-leur cette séance combinant 2 courts-métrages de 8 minutes et un moyen-métrage de 34 minutes qui font la part belle à la nature et à la délicatesse. On y rencontre une poétesse chargée d’écrire une lettre à la reine des renards, un château d’eau mélancolique qui pleure toutes les larmes de son réservoir et une ornithologue en herbe en visite sur l’île aux oiseaux. Apaisement garanti.

+“Drôles d’oiseaux”, programme de 3 films (8 +), lundi 20 février et vendredi 24 février.

Interdit aux chiens et aux Italiens (10 +)

”Mes enfants ont découvert le français à l’école. Les premiers mots qu’ils ont appris ont été… : fils de p*** de macaroni”. Cette citation d'” Interdit aux Chiens et aux Italiens” plante tout de suite le décor du film du Marseillais Alain Ughetto. Qui s’annonce absolument superbe. Le réalisateur y revient sur le destin de sa famille, qui a passé les Alpes au début du XXe siècle. Ce récit en image par image résonnera particulièrement en Belgique, forcément. D’autant plus à un moment où l’immigration questionne autant la population belge que ses dirigeants. De quoi faire comprendre à vos jeunes ados ce qu’est la différence, l’étranger et l’exil. Utile certes, mais avant tout de toute beauté.

+“Interdit aux chiens et aux Italiens” (10 +), Alain Ughetto, dimanche 19/02 et mardi 21/02 en français

Sing a bit of Harmony (10 +)

L’habituel film young ados japonais 2023, c’est cette production de Yasuhiro Yoshiura (”Patema et le Monde inversé”). On y découvre (forcément) une histoire d’acclimatation à une école secondaire, avec (forcément) les inhérents uniformes bleus et blancs à cols marins et (forcément) les chansons J-pop un poil cul cul. Comme souvent, le talent si japonais de ce film est de mêler romance très adolescente et science-fiction la plus actuelle, avec des questionnements entre autres sur le transhumanisme. En effet, Shion, l’héroïne de ce “Sing a bit of Harmony”, n’est autre qu’une intelligence artificielle en test. De quoi bouleverser un peu plus que les hormones de ses camarades de classe…

+“Sing a bit of Harmony” (10 +), Yasuhiro Yoshiura, dimanche 19/02 et samedi 25/02 en français

My love affair with marriage (12 +)

”Il y a des règles simples pour une femme qui souhaite réussir dans la vie”. Comme celle-ci : “Si tu épiles tes sourcils et que tu raccourcis tes jupes, tu pourras séduire un homme riche qui prendra soin de toi”. Ces recommandations reçues d’une sirène, Zelma compte bien les suivre à la lettre. De quoi tomber rapidement dans les bras d’un prince charmant. Ou pas si charmant que ça ? Et ses aspirations de femme de 23 ans, Zelma les respecte-t-elle ? Derrière son dessin 2D qui semble sorti d’un album pour enfants, l’Estonienne Signe Baumane dénonce les préjugés de genre, les injonctions faites aux femmes, et notamment celles qui les empêche de disposer librement de leur corps. Un manifeste féministe à montrer à tous les ados. Et pas uniquement aux filles.

+“My love affair with marriage” (12 +), Signe Baumane, samedi 18/02 et samedi 25/02 en anglais sous-titré

Saules aveugles, femme endormie (12 +)

”Saules aveugles, femme endormie” est un recueil de l’écrivain japonais superstar Haruki Murakami. La forme n’est sans doute pas facile à adapter à l’écran et, d’après les programmatrices d’Anima, l’animation est sans doute le meilleur médium pour ce faire. Apparait en effet une grenouille géante, venue asticoter un attaché commercial paumé pour qu’il l’aide à sauver Tokyo… Le film met en scène les tourments des humains dans la société. Vous y croiserez aussi un comptable schizophrène et une femme frustrée, alors qu’un tremblement de terre menace la mégapole japonaise… Après moi le déluge ?

+“Saules aveugles, femme endormie” (12 +), Pierre Földes, samedi 18 février et lundi 20 février en français

The girl from the other side (16 +)

L’animation traditionnelle garde une porte d’entrée à Anima. Notamment avec ce très poétique “The girl from the other side”. Dans cette adaptation d’un manga, Shiva, petite fille humaine, est recueillie par un mystérieux et monstrueux “Professeur”. L’un et l’autre ne sont pourtant pas destinés à se rencontrer : le monde dans lequel ils vivent est divisé entre intérieur et extérieur. Dans le premier, les humains vivent en sécurité alors que le second est le territoire des “maudits”, qui peuvent d’un simple contact répandre leur malédiction. Ils apprendront à se connaître dans une chaumière, au fond d’une forêt. Il est bien entendu question ici de transcender les apparences et les différences…

+“The girl from the other side” (16 +), samedi 18 février et jeudi 23 février, japonais sous-titré anglais

Aurora’s Sunrise (16 +)

Un destin hors norme, un génocide oublié et controversé, une femme forte : les ingrédients de ce film d’animation tiennent de la recette miracle pour l’écriture d’un scénario. “Aurora’s Sunrise” raconte la destinée formidable d’Aurora Mardiganian, survivante du méconnu génocide arménien qui devint scénariste et comédienne à Hollywood. Avec son parfum d’aventure, le film de l’Arménienne Inna Sahakyan creuse la veine du documentaire animé. La réalisatrice y mêle images d’archives et animation pour retranscrire tant la belle-époque américaine que le chaos et la violence. Des montagnes du Caucase aux cabarets californiens, en passant par le marché aux esclaves d’Anatolie et Ellis Island, on suit le voyage d’Aurora, qui donna une voix et un visage à l’un des pires génocides du XXe siècle. Un film événement, sélectionné dans de nombreux festivals dont Annecy, et qui a fait la course aux Oscars parmi les meilleurs films étrangers.

+“Aurora’s Sunrise” (16 +), Inna Sahakyan, dimanche 19 février et jeudi 23 février, VO sous-titré.