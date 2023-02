L’augmentation du prix de l’eau de 14,5 % validée : Vivaqua affiche une “solvabilité fragile”, selon Brugel

”La demande de Vivaqua a été motivée par l’augmentation imprévue de ses coûts suite à l’inflation actuelle (+ 9,7 % en 2022 ; +/- 6 % en 2023). Ces éléments, et dans une moindre mesure, les problèmes de facturation dont Vivaqua souffre actuellement, ont pour conséquence que l’opérateur ne respectait plus les ratios financiers contractuels exigés par la Banque Européenne d’Investissement (BEI)”, contextualise Brugel.

Les tarifs de l’eau augmenteront donc de 14,5 % cette année. La hausse sera ensuite de 4,1 % en 2024 et de 2 % en 2025 comme en 2026. Cette augmentation vise tous les usagers de l’eau et sera également répercutée sur toutes les prestations techniques ou administratives facturées par Vivaqua. Elle vaut pour l’ensemble de l’année 2023.

3,62 à 6,88€ de plus par mois

Fin décembre, Vivaqua évoquait deux exemples chiffrés. Pour un ménage de deux personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 299,22 à 342,62 euros, c’est-à-dire une augmentation de 3,62 euros par mois. Pour une famille de quatre personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 570 à 652 euros, c’est-à-dire une augmentation de 6,88 euros par mois.

Selon Brugel, cette augmentation tarifaire “n’élimine pas tous risques pour Vivaqua de ne pas pouvoir répondre aux ratios financiers durant le reste de la période tarifaire”. Si cette situation devait se confirmer, la BEI pourrait demander à la Région de Bruxelles-Capitale de rembourser anticipativement les emprunts contractés par Vivaqua. Brugel alerte le Gouvernement bruxellois sur la solvabilité fragile de Vivaqua en raison de sa structure bilantielle précaire. Et suggère de mener “une réflexion en profondeur sur le financement et la structure de coûts de Vivaqua. Et, plus largement, sur l’organisation du secteur de l’eau bruxellois.”

En 2021, Vivaqua avait déjà augmenté le prix de l’eau de 15 %.

Les Engagés et le MR veulent une réforme

Le député des Engagés, Christophe De Beukelaer a reproché mardi au gouvernement bruxellois et singulièrement au ministre de l’Energie et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo) de ne rien entreprendre pour réformer l’organisation et la structure du coût de l’eau à Bruxelles.

”Même avec l’augmentation du prix de l’eau actée ce jour, une réelle épée de Damoclès plane au-dessus de la tête des Bruxellois. Pour Les Engagés, il faut repenser totalement l’organisation et la structure de coûts du secteur de l’eau à Bruxelles”, a indiqué Christophe De Beukelaer à l’agence Belga, disant prendre acte de l’augmentation du prix de l’eau fixée par une méthode de calcul prévue dans l’ordonnance eau.

Les Engagés demandent de nommer un représentant régional au sein des organes de gestion afin d’avoir un accès direct à l’information et participer à la décision ; l’audition du ministre Maron et de la CEO de Vivaqua au parlement bruxellois sur la situation à court terme et à moyen terme de Vivaqua. Ils veulent aussi restructurer le secteur en régionalisant Vivaqua à moyen terme afin que la Région assume pleinement sa compétence à la place des communes, fusionner Vivaqua et Hydria à moyen terme et explorer les synergies avec les acteurs de l’eau wallons et flamands (laboratoire commun, achats groupés, accords sur des volumes d’eau à fournir, captages en commun, etc).

Le MR, qui siège également dans l’opposition en Région bruxelloise, estime lui aussi qu’une réforme est nécessaire.

”Le MR tire la sonnette d’alarme au sujet de Vivaqua depuis longtemps : gestion des factures, problèmes avec le service clients, solvabilité fragile, etc. Vivaqua doit rendre des comptes au parlement bruxellois. Une réforme est nécessaire et la gestion est à revoir de la cave au grenier”, a commenté la députée libérale bruxelloise Aurélie Czekalski sur son compte Twitter.