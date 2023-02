13 chiffres à retenir de l’Observatoire bruxellois du Vélo 2022: énorme bond de 44 % de cyclistes en plus, électrique et casque en hausse (infographie)

Avec le retour à la normale de la situation sanitaire et l’augmentation significative du recours au vélo l’année dernière, l’ASBL constate que le nombre de cyclistes comptés a quadruplé entre 2010 et 2022 .

La rue de la Loi et Merode demeurent les axes les plus fréquentés, avec un millier de cyclistes en moyenne entre 8h et 9h. À l’inverse, les bicyclettes sont plus rares du côté de la Gare de l’Ouest (64) et de la place Emile Bockstael (119), notamment.