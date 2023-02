Le Covid-19 principale cause de décès à Bruxelles en 2020

Le Covid-19 était en 2020, lors de la première année de la pandémie, la première cause de décès en région bruxelloise, ressort-il lundi des chiffres de l’office belge de statistique Statbel. En Wallonie et en Flandre, le virus était la troisième cause principale des décès. À l’échelle nationale, le Covid-19 a causé 22.012 morts, soit 17,4 % de l’ensemble des décès recensés en 2020, représentant la troisième cause principale de décès.