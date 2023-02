Des activistes bloquent les salons et terminaux de jets privés à Brussels Airport pour la campagne “Make them Pay”

”Nous bloquons les installations exclusives pour les super riches qui voyagent en jet privé pour mettre en évidence l’injustice climatique”, expliquent les activistes issus de Scientist Rebellion, Extinction Rebellion et Youth for Climate, engagés dans la campagne “Make Them Pay”. Celle-ci réclame aux autorités de “faire payer les pollueurs”. Selon ces associations, “ces deux compagnies étendent leur marché d’une année sur l’autre et réalisent des profits records dans l’aviation de luxe”. Et de souligner encore que, “à l’automne 2022, les quatre principales compagnies de jet privé de Belgique (Luxaviation, Flying Group, ASL Group et The Aviation Factory) ont signalé une augmentation importante d’environ 50.000 passagers supplémentaires entre 2021 et 2022. The Aviation Factory a vu son chiffre d’affaires atteindre, au moins, 45 millions d’euros en 2022, contre 23 millions d’euros en 2019”.

This action takes place while #Brussels is seeing a record number of #PrivateJet landings, as lobbyists gather for the #AIROPS23 luxury aviation conference, endorsed by serial polluters like @ExecuJetAvGrp & @TotalEnergies. Shame on @EBAAorg for organizing this. pic.twitter.com/sNIYlXlQUD — Extinction Rebellion Belgium (@XR_Belgium) February 13, 2023

Les activistes soulignent que “Bruxelles enregistre un pic d’atterrissage de jets privés à la veille de la Saint-Valentin, alors que les professionnels de l’aviation privée de luxe, manutentionnaires au sol, aéroports et lobbyistes se réunissent pour un événement de trois jours du secteur européen”. Ils rappellent que “le kérosène reste le seul carburant non taxé dans l’Union européenne”. Et d’asséner : “les super riches jet-setteurs sont responsables de la majorité de la pollution mondiale, mais les conséquences qui en découlent sont principalement ressenties par les plus pauvres. Les jets privés, symbole d’extrême richesse (au moins 5 000 €/heure de vol), émettent jusqu’à 20 fois plus de carbone par passager que les vols commerciaux et sont 50 fois plus polluants que les trains”.

Dans ce contexte, Scientist Rebellion, Extinction Rebellion et Youth for Climate exigent des autorités d’écouter enfin le GIEC, qui “depuis la fin des années 1990, souligne que les redevances et taxes sur l’aviation sont deux incitations majeures pour réduire la croissance des émissions des avions, comme l’arrêt de l’expansion des aéroports”. La Belgique n’en prend pas la direction. Les militants reviennent ainsi sur “la décision controversée du Gouvernement flamand, en décembre 2022, de maintenir ouverts trois petits aéroports placés sous perfusion, tout en les encourageant à se concentrer sur l’aviation de luxe”. Il s’agit des aéroports d’Anvers, Ostende et Deurne.

Aussi, les associations engagées dans “Make the Pay” ont trois demandes très claires : “1. Interdire les jets privés. 2. Taxer les grands voyageurs. Et 3. Faire payer les pollueurs”.