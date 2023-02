Palais du Midi : un problème connu depuis dix ans

“Le surcoût d’un tel dispositif est justifié”

Les deux spécialistes s’étonnaient que “le dossier de la reprise en sous-œuvre du Palais du Midi est peu développé en ce qui concerne les garanties de pérennité de ce dernier.” Et évoquaient un surcoût évident. “Pour exécuter ces travaux, la technique de la congélation serait utilisée. Ce choix est aussi justifié par la nature du bâtiment cent cinquantenaire construit à l’aide de techniques alliant les pierres, les maçonneries et éléments en fonte, tous matériaux sujets aux bris si des tensions et des déformations inattendues se produisaient.” […] “Tout apaisement est donné pour la protection du bâtiment dans la zone de réalisation de l’ouvrage métro, mais pas pour les parties de celui-ci situées de part et d’autre du tunnel du métro, même si elles sont pourvues de pieux en bois. En raison du peu d’expérience acquise sur des reprises en sous-œuvre de bâtiments dans le lit de la Senne, il est utile de rappeler des données issues de travaux exécutés il y a quelques années. Lors de la construction de la station de métro rue de l’Évêque, le long du grand magasin des Galeries Anspach, un mur d’enceinte a été réalisé en pieux sécants avec une fiche profonde par rapport à la fouille à réaliser pour les travaux de la station du métro. Toutes les mesures avaient été prises en relevant l’état des constructions riveraines, comme cela se pratique habituellement pour les ouvrages métros. En cours du chantier, certains indices de déformation sont apparus dans le grand magasin. Le niveau de déformation a été mesuré au moyen d’un relevé topographique qui a fait apparaître que le centre du magasin s’était affaissé d’une petite dizaine de centimètres.” […]

La CRMS sceptique

“Bien entendu pour la Palais du Midi, il n’y a péril que si une importante fouille était à l’avenir réalisée à proximité.” […] “La sauvegarde du Palais du Midi implique donc que l’ensemble du bâtiment repose à l’avenir sur des fondations équivalentes à celles dont elle disposera dans la zone traversée par le métro. Le surcoût d’un tel dispositif à charge du métro est justifié.”

Cette même année 2016, la Commission royale des monuments et sites (CRMS), impliquée dans le dossier par le fait que les façades du Palais sont classées, interpellait la direction régionale de l’urbanisme bruxellois sur le projet de creuser un tunnel sous le Palais du Midi n’avait pas été accompagné d’une étude d’incidence. “La demande de permis d’urbanisme n’a pas été accompagnée d’une étude d’incidence mais seulement d’une ‘note préparatoire à l’étude d’incidence’. Ceci pose problème pour l’examen du dossier qui ne peut, dès lors, se faire en parfaite connaissance de cause.” Raison pour laquelle la CRMS avait demandé “de compléter le dossier et d’être réinterrogée lorsque le projet aura pris en compte les conclusions de l’étude d’incidence.”

“C’est un ouvrage délicat à réaliser. Le double tunnel serait foré de façon traditionnelle, ce qui suppose la rencontre avec des pieux en bois sur lesquels est fondé le Palais du Midi. La stabilisation préalable du sous-sol n’est pas précisée. Or, à une profondeur de -4 mètres, les travaux se feront dans l’eau. Cette intervention exige une étude de stabilité détaillée compte tenu des travaux de renforcement déjà réalisés lors de la rénovation d’une aile du Palais et compte tenu du fait que l’on ne peut introduire un point dur dans la structure existante sans reprendre la totalité des fondations du Palais en sous-œuvre, ce qui risque d’avoir des implications budgétaires.”

Tout est dit. Nous sommes en 2016… Sept ans plus tard, ce que les experts avaient annoncé se produit. Aujourd’hui, la Stib et le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) chargent le consortium d’entreprises en charge des travaux (Besix, Jan De Nul Group et Franki Construct). “ll est inacceptable que l’entrepreneur ne délivre pas ce à quoi il s’était engagé. Nous devons le pousser à délivrer ses engagements contractuels via toutes les voies possibles”, commente le cabinet de la ministre.

“Un tronçon d’environ 120 mètres est concerné”

En décembre dernier, la ministre esquissait discrètement déjà le souci au Parlement bruxellois, tout en assurant que le chantier ne présentait pas de risque pour la stabilité du Palais du Midi.

“Les sous-sols du marais de Bruxelles et du lit de la Senne posent actuellement certains défis techniques à l’entreprise générale. Des tests sont en cours pour vérifier l’étanchéité des différentes techniques de construction envisagées. Un tronçon d’environ 120 mètres est concerné. À ce stade, des négociations sont en cours avec l’entrepreneur afin d’objectiver l’impact éventuel des difficultés rencontrées sur le calendrier et le budget prévus pour la réalisation des travaux sur ce tronçon.” […] “Il est vrai que la question se pose de savoir quelle technologie utiliser dans le sous-sol marécageux. Actuellement, il n’y a pas de risque pour la stabilité, mais des analyses sont en cours pour s’assurer que les travaux peuvent continuer. Effectivement, 120 mètres, ce n’est pas rien, mais quelle que soit la longueur du tronçon problématique, le tunnel de métro doit être entièrement achevé.”