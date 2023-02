Évacuation du Palais des Droits, les travaux reprendront dans les deux semaines, les occupants “entendent une promesse mais ce n’est pas la première”

”Ces dernières semaines, nous avons fait tout notre possible pour transférer les demandeurs d’asile de l’immeuble squatté vers des centres d’accueil”, explique la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor (CD&V). En clair, après un long et laborieux screening des occupants du Palais, ceux qui en ont droit seront relogés, soit plus de 700 personnes. “Pour le moment, on entend une promesse mais ce n’est pas la première, temporise Marie Doutrepont, une avocate qui a suivi le dossier de très près depuis trois mois. Et dans ce dossier, il y a déjà eu pas mal de désinformation, voire de mensonge de la part du gouvernement. Donc qu’on ne se réjouira que lorsque les engagements politiques seront tenus.” L’avocate rappelle également que loger les demandeurs d’asile “n’est pas une faveur du politique, mais la mise en œuvre d’obligation légale et judiciaire” qui n’a d’ailleurs pas été respectée par la Belgique, condamnée des milliers de fois à cet égard.

”La crise a été créée et entretenue par le gouvernement, rajoute Marie Doutrepont. Et il est temps qu’ils prennent enfin leur responsabilité.” Et d’ajouter qu’un suivi des occupants du Palais des Droits est attendu, “traumatisés pour certains, suite à ces conditions de vie indignes”.

D’abord un centre d’accueil, ensuite des logements

Fin décembre, le Palais des Droits avait été racheté par la Région afin de “transformer ces bureaux en logements accessibles”. En attendant d’entamer les (lourdes) procédures administratives, la Région souhaite utiliser l’espace pour en faire un centre d’accueil temporaire. Des travaux restent tout de même nécessaires, ceux-ci commenceront dans les deux semaines (ils avaient été interrompus pendant l’occupation), assure le cabinet Vervoort, le temps que l’entrepreneur puisse s’organiser. Aucun permis n'est requis au regard du caractère temporaire du centre d’accueil.