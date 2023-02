Quand les jeunes libéraux taclent leur propre majorité : le quartier Broustin devenu un “dépotoir” selon un tweet, supprimé, des Jeunes MR de Jette

Un tweet finalement supprimé, peu de temps après sa publication. Quelques éléments de contexte. L’avenue Broustin est située sur les communes de Ganshoren et de Jette. Un projet de sécurisation, à l’aide de blocs de bétons aux deux entrées, a vu le jour d’abord côté basilique sous l’impulsion du MR ganshorenois (qui détient au passage la Mobilité et la Propreté publique), et ensuite côté jettois par décision du collège échevinal dans lequel le MR est également représenté. Un aménagement que ni la commune de Jette, ni la commune de Ganshoren ne comptent revoir.

Le président des Jeunes MR de Jette, Maxime Dauwe (MR, ex-Liste Destexhe), assure avoir lui-même demandé la dépublication et assure n’avoir subi aucune pression du parti. Selon lui, cette publication est le fruit du gestionnaire de la page, un membre des Jeunes MR, et ne reflète pas l’avis de la locale. “La personne ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants du dossier. Il a fait un raccourci erroné.” Bref, une “méconnaissance du dossier”, selon Maxime Dauwe, qui se dit au contraire favorable aux projets de création de placettes avenue Broustin, rendus possibles grâce à la mise en culs-de-sac de l’avenue.