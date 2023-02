Le Cirque du soleil enfile les patins à glace : le méga-show "Crystal" a débarqué à Bruxelles (photos & vidéos)

Crystal, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil

Le show, créé en 2017 et qui a déjà vu plus de 10 pays, met en scène Crystal, jeune femme à l’imagination débordante. Incomprise, elle se retrouve un jour sur un étang gelé et traverse la glace. Commence dès lors un puissant voyage onirique et éthéré. Cette 42e production de la firme québécoise Cirque du Soleil se veut une fusion des arts du cirque et de ceux de la glace. “Des patineurs se sont transformés en acrobates, des artistes de cirque ont appris à patiner et des patineurs extrêmes ont dû maîtriser des figures de patinage artistique.”

Sur fond de musique live et dans un décor fantastique très “Reine des Neiges”, le spectacle est truffé de prouesses de glisse : sauts vertigineux, accélérations, figures de style... Mais les acrobaties aériennes à l’aide de trapèze et autres techniques propres aux arts du cirque sont également au rendez-vous.

Une salle de sport dans les coulisses

Côté performances physiques, les performances sont juste époustouflantes. Les coulisses ressemblent d’ailleurs plus à une salle d’entraînement pour une compétition sportive qu’à un espace théâtral. Juste derrière le rideau, on retrouve une salle de sport, et les acteurs, quelques heures avant la grande première, ne cessent de soulever poids et haltères.

Cela va de soi, une “vraie” glace a été installée dans le Palais 12 pour faire glisser les danseurs. Il s’agit d’eau du réseau de distribution bruxellois, qui a été gelée à du -10. Un dispositif qui sera répliqué dans quelques jours à cinquante kilomètres de là, à Anvers. Après les quatre dates bruxelloises, le spectacle partira pour trois dates au Sportpaleis. Notons que le Cirque du Soleil sera de retour cette année à Bruxelles avec un nouveau spectacle sur chapiteau.

Bruxelles, Palais 12, du 9 au 12 février 2023

Anvers, Sportpaleis, du 17 au 19 février