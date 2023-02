Une amende pour les fumeurs sans “cendrier de poche” sur eux : la mesure-choc de cette commune de la périphérie bruxelloise

”On est pionnier en la matière”, reconnaît l’échevin Vincent Jonckheere, en charge de l’Environnement à Wemmel. “On avait déjà lancé des actions de sensibilisation et on a voulu continuer sur cette lancée. Les mégots sont difficiles à ramasser, et polluent les cours d’eau. On veut faire prendre conscience que, non, on ne jette pas des mégots par terre.”

Le nouveau règlement a été avalisé par le conseil communal et prévoit : “Toute personne qui fume des produits à base de tabac dans l’espace public est tenue de recueillir les mégots et les cendres dans un cendrier de poche ou dans un récipient prévu à cet effet. Le cendrier de poche doit pouvoir être présenté à la demande de la personne en charge du contrôle.”

Pas de “chasse aux sorcières”

En cas de non-respect, les gardiens de la paix pourront donc infliger des amendes administratives, à partir de 58€. “L’idée n’est pas de punir ou de faire une chasse aux sorcières”, assure l’échevin. “On veut d’abord sensibiliser. Mais il faut un instrument, une base légale, pour pouvoir intervenir”, ajoute le bourgmestre Walter Vansteenkiste.

Les gardiens de la paix wemmelois ne devraient en effet verbaliser qu’après plusieurs avertissements, en cas de récurrence. Selon l’échevin compétent, aucune amende ne sera délivrée dans les six prochains mois. “Le but maintenant est de bien faire circuler l’information. L’idée n’est pas de faire une chasse aux sorcières ou de punir les gens.”

Idem pour les déjections canines

Parallèlement à l’interdiction, la commune met à disposition des cendriers de poche, via l’administration et bientôt via les lieux de vente de tabac. Un millier d’exemplaires a été commandé par la localité de 17.000 habitants.

Dans ce même règlement, la commune brabançonne a également voulu serrer la vis quant aux déjections canines. Même formule que pour les mégots : les habitants promenant leur chien sont tenus d’être en possession de sacs en plastique “permettant de ramasser les excréments de leur animal”. Avec ici aussi, des amendes à la clé.