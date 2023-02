Le vélo séduit de plus en plus à Bruxelles, la voiture reste populaire, le train en baisse : voici les chiffres pour les trajets domicile-travail

Entre 2005 et 2021, le nombre de cyclistes utilisant la petite reine pour leurs déplacements domicile-travail s’est véritablement multiplié à Bruxelles : de 1,2 % en 2005 à 7,2 % en 2021, ressort-il d’une étude commanditée par le SPF Mobilité. Le sondage a eu lieu entre juillet 2021 et janvier 2022 auprès de plus de 3.500 employeurs.