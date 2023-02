Le MR recale la réforme Good Living : “on ne veut pas d’un urbanisme réglementé au doigt mouillé”

En cela, la MR rejoint les avis de fédérations de professionnels et d’associations : “le problème de l’actuelle RRU, trop strict et entraînant des dérogations systématiques, est bien connu. Mais on n’est pas obligé de faire le grand écart et de faire reposer un règlement sur des principes flous comme la “densification équilibrée” ou le “respect de la scénographie urbaine”, s’agace Gaëtan Van Goidsenhoven. Le texte proposé par le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) présente en effet moins de règles précises, ce qui laisse la place à l’interprétation des administrations censées délivrer les permis d’urbanisme. “Aucune formation n’est d’ailleurs mentionnée pour ses agents.”

”On va aller vers un urbanisme de l’opposition systématique où tout sera contestable puisqu’il n’y a pas de règles. Cela met les promoteurs dans une position d’incertitude. Nous avons donc peur que le secteur en pâtisse et avec lui, l’emploi”, complète David Leisterh.

”Sur les gabarits, aucune limite claire n’est indiquée pour les bâtiments les plus larges, dénonce de son côté Geoffroy Coomans de Brachène, reprenant ainsi les arguments du comité Quartier des Arts dont nous faisions l’écho il y a quelques semaines. Le MR veut proposer un système de “cônes de vue protégée” pour épargner les perspectives remarquables de Bruxelles comme la vue sur la Cathédrale ou le Palais de justice par exemple. “On ne veut pas d’un urbanisme réglementé au doigt mouillé.”

A contrario, certaines règles du texte en débat sont jugées “trop restrictives” et “dogmatiques” pour les libéraux. Comme cette prescription dans le volet “Espace ouvert publique” : en voirie publique, la surface de pleine terre végétalisée représente au moins 10 % de la superficie de cette voirie. “Il n’est pas fait mention des rues ou le bâti est ancien, très implanté dans certains quartiers. Faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol est une bonne chose, mais dans certains endroits, cela peut endommager le bâti”, s’inquiète encore Vincent De Wolf. Idem pour les 50 % d’espaces en voiries réservés aux modes de déplacement actifs, aux transports en commun et aux aménagements relevant des fonctions environnementales et de séjour. “Ça reste du dogme, on ne prend pas en compte les spécificités du terrain. Au final, ce texte relève plus de la philosophie que du règlement”

Enfin, les règles de la section “Habitabilité” feraient du Règlement bruxellois “un des plus strict en la matière”, estiment les libéraux. Les obligations de lumière naturelle dans les pièces ou les surfaces minimum imposées rendraient le bâti neuf, certes plus agréable mais surtout “plus cher” accuse le MR. “Un architecte a fait le travail. Il vient de recevoir un permis pour 55 logements. Avec le nouveau RRU, il n’aurait pu en faire que 40 et aurait donc abandonné le projet. Le secteur va subir ce nouveau règlement et si les promoteurs font aboutir leurs projets, le prix des logements neufs sera encore plus élevé. Pascal Smet dit toujours vouloir une ville qui a de la gueule. Avec ce texte, il lui met plutôt un gros coup dans la gueule”, dénonce Geoffroy Coomans de Brachène. “Le choix de la rénovation ou de la destruction sera aussi arbitraire et la reconversion de bureau encore plus complexe.” Le MR veut une étude du surcoût engendré par le nouveau règlement.

“Nous intégrerons les bonnes remarques, même celles du MR s’il y en a.”

Côté stationnement aussi, le MR trouve à redire, mais cette fois plutôt sur la conception du texte. “On fixe des objectifs de réduction de place de stationnement sans même connaître la situation exacte à Bruxelles. La fin du stationnement en épi concernera à terme 13 000 places. Certaines communes seront plus impactées comme Koekelberg pour laquelle ce type de stationnement représente 19 % des emplacements de parking. Quelles compensations sont prévues ?” s’interroge Anne Charlotte d’Ursel.

On l’aura compris, le MR ne veut pas de ce texte et demande que la réflexion continue pour aboutir à un règlement équilibré entre grande orientation et réglementations claires. “On demande aussi une nouvelle enquête publique. La première à durée six semaines, dont deux pendant les vacances de fin d’année. Les Bruxellois ont aussi droit de prendre de congés.”

Solliciter pour réagir aux points soulevés par le MR, Pascal Smet préfère réserver ses réponses aux parlementaires. Il sera entendu en commission le 13 février pour expliquer sa réforme. Son cabinet nous explique que le texte vient à peine de passer en enquête publique et qu’il peut donc encore être modifié. “Nous intégrerons les bonnes remarques, même celles du MR s’il y en a.”

Les libéraux l’assurent déjà : si le texte est validé tel quel et qu’ils accèdent au pouvoir en 2024, ils le feront annuler.