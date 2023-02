Bruxelles: feu vert au plus important projet jamais réalisé par le Fonds du Logement

Le Quartier des Trèfles se compose de trois îlots d'habitations répartis sur une surface totale de terrain de 2,6 hectares, au coin des rues Delwart et des Trèfles à Anderlecht.

Le Fonds a anticipé la législation de 2025 qui prévoit d'interdire l'installation de nouvelles chaudières à gaz, l'ensemble des habitations seront donc équipées d'un système de pompes à chaleur alimenté par des panneaux photovoltaïques. Il est également prévu de créer des communautés d'énergie pour que chaque ménage puisse profiter du surplus d'énergie produite localement.

Au niveau de la biodiversité, la flore indigène et les variétés en voie de disparition seront favorisées en intégrant nichoirs et abris dans les espaces verts et sur les toitures végétalisées. "La mixité sociale fera partie intégrante du projet avec une crèche de 49 places, trois salles communautaires, des commerces, un salon lavoir, un atelier vélo, un repair café et des locaux pour professions libérales", selon un communiqué du Fonds.

Ce dernier proposera ces logements avec une TVA à 6% aux ménages relevant des conditions d'accessibilité aux crédits du Fonds, soit des ménages à revenus modestes et moyens. Les futurs acquéreurs auront la possibilité de différer le paiement jusqu'à 30 % du prix de vente pour ces logements vendus dans le cadre du programme de l'Alliance habitat.