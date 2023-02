Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles: "Les politiciens pensent aux élections plutôt qu’à aider les entrepreneurs !"

"À la rentrée scolaire, il y a eu une grande effervescence au niveau politique, avec des Codeco, des mesures pour les ménages et des promesses pour les entreprises. Depuis lors, il n’y a plus rien qui bouge depuis le mois de septembre. Je m’attendais à une reprise des négociations à la rentrée de janvier. Le pire, c’est que nous ne demandions même pas une aide sous forme de prime, mais que nous sommes venus avec une proposition concrète qui profite à l’État. Cela me rend dingue car nous arrivons avec des propositions créatives – et nous sommes là pour cela, je ne me plains pas – qui existent déjà et que l’on peut encourager, mais rien ne bouge. Le but est simplement qu’au plus un patron déclare des employés, au plus il a des baisses de charges. Cela permettrait d’arriver à un système sans fraude, sans travail au noir et trois fois plus de rentrées d’argent pour l’État.”

"Quand il faut décider et faire avancer les choses, les politiciens, tous partis confondus, préfèrent faire la tournée des vœux, manger de la galette des rois ou faire des crêpes pour la Chandeleur !"

On vous sent énervée…

"On bosse à fond avec les trois fédérations (Wallonie, Bruxelles et Flandre, NdlR) et on nous répond que l’idée est géniale, magnifique. Très bien. Mais quand il faut décider et faire avancer les choses, les politiciens, tous partis confondus, préfèrent faire la tournée des vœux, manger de la galette des rois ou faire des crêpes pour la Chandeleur !”

Vous n’avez vraiment aucun retour ?

"Ce qu’on nous répond est très simple : “tu sais pour le moment c’est compliqué, les élections arrivent, à mon avis cela passera à la prochaine législature”. Soyons réalistes, les élections auront lieu en mai 2024, avec l’installation d’un gouvernement début 2025 dans le meilleur des scénarios. Donc, avec de la chance, on reprendrait les négociations dans deux ans ! Mais qui sera encore là dans deux ans ? Les restaurateurs ont besoin de réponses maintenant. En fait, ils sont tous occupés à se demander quel poste ils occuperont en 2025. Nous, on est là pour sauver des entreprises, soit ce qui rapporte de l’argent à l’État, et qui maintient l’activité des travailleurs. Cela devient absurde comme situation. On ne demande pas l’aumône. Mais on est le troisième plus gros pourvoyeur d’emplois en Wallonie, et un de ceux qui rapportent le plus d’argent à l’État. Je ne comprends pas qu’on puisse ne fût-ce qu’oser m’envoyer un mail en me disant que j’ai de super propositions, mais qu’on verra ça durant la prochaine législature. Cela veut dire que les ministres pensent plus à leur avenir qu’à celui des gens qui votent pour eux. Ils veulent récupérer quoi comme pays en 2025 ?”

La faute à la Vilvaldi ?

"Je le voyais plutôt comme une force, cet attelage polyvalent. Je me disais que cela aiderait à faire bouger les choses et à toucher différentes sensibilités. Moi qui suis normalement toujours positive, j’ai envie de dire merde en fait. J’avais entendu une interview d’Alexander De Croo et j’avais trouvé fascinant de voir à quel point il définissait notre pays avec justesse : multiculturel, et extrêmement résiliant. Je trouve que notre peuple a vraiment une grande force interne, mais je suis déçue car je trouve que ces histoires de personnalité et d’ego vont tuer notre force interne. Je ne peux donc pas accepter d’attendre 2025. Il y a urgence.”

"Dans ce pays, il faut arrêter de travailler et mettre des personnes au chômage pour avoir droit à quelque chose."

Il y a tout de même eu des aides concrètes, non ?

"Si, mais elles concernent les entrepreneurs qui sont obligés d’arrêter leur activité. Cela veut dire que dans ce pays, il faut arrêter de travailler et mettre des personnes au chômage pour avoir droit à quelque chose. La priorité devrait être de maintenir l’activité coûte que coûte.”

Si rien ne bouge, c’est la crise de trop ?

"Évidemment. Si on attend 2025, ce plan ne servira tout simplement pas. Pourtant, le nombre de nouveaux entrepreneurs dans le secteur de l’Horeca ne faiblit pas malgré la crise. Il y a encore des gens courageux et il faut les encourager pour qu’ils soient encore là dans quelques années.”

Et les clients dans tout cela ? Sont-ils encore au rendez-vous ?

"Oui, heureusement ! Ce sont les seuls qui sont là pour nous. Mais nombreux sont les restaurateurs qui travaillent à perte malgré un restaurant plein tous les soirs.”