Rachid Azaoum, gérant de plusieurs Quick et Burger King à Bruxelles, quitte Les Engagés pour le MR

©JEAN LUC FLEMAL

En 2019, Rachid Azaoum, administrateur chez Beci et gérant de six établissements Quick et Burger King dans la capitale, fait le grand bon en politique. Introduit par Céline Fremault, le Berchemois, issu d'une famille ouvrière marocaine, rejoint les listes CDH. Une place en cinquième position aux régionales, 1.225 voix, et un siège qui lui passe sous le nez. Il s’implique alors ensuite dans "Il fera beau demain"… jusqu’à ces derniers mois, où il décide de rejoindre les bleus. "J’ai pris du recul ces derniers temps. Je rejoins un projet qui me correspond. Les valeurs libérales, je m’y reconnais depuis toujours. Je me suis engagé pour changer les choses, travailler sur l’emploi et le développement économique de Bruxelles."

Selon le nouveau membre du MR, "le processus interne chez Les Engagés a pris trop de temps", mais toutefois pas de pique lancée envers les humanistes malgré ce transfert : "j’ai énormément de respect et d’estime pour Maxime Prévot. Il a eu le courage de mener une refonte. C’est risqué mais ambitieux."

A la Région et dans une commune

La présidence du parti l’assure : Rachid Azaoum figurera sur les listes régionales lors du prochain suffrage. Et pour les locales ? La nouvelle recrue est un enfant du nord-ouest et est établie à Berchem-Sainte-Agathe. Mais silence radio pour le moment… "Rachid va s’impliquer dans une commune. Cela fait partie du deal et on a besoin de forces vives. Il y a des quartiers où le libéralisme doit remettre pied et où on a besoin d’une dynamique de terrain", explique David Leisterh, chef des libéraux francophones bruxellois.

En attendant les élections, une fonction en interne est prévue avenue de la Toison d’Or pour le nouveau venu : "délégué exécutif au développement économique de Bruxelles".

Les humanistes "sidérés"

S’il s’agit d’une "victoire" pour les libéraux toujours dans l’euphorie d’avoir recruté Hadja Lahbib à Schaerbeek, chez Les Engagés en revanche, ce départ est un nouveau nom qui s’ajoute sur l’ardoise déjà bien remplie des récentes défections. En 2020, le député bruxellois Bertin Mampaka quittait déjà le CDH pour les libéraux. En octobre, c’était la députée Véronique Lefrancq qui claquait la porte, sans (pour l’instant?) rejoindre d’autre parti. Et à cela s’ajoute une série de personnalités locales : Fatima Moussaoui à Bruxelles, Ahmed El Khannouss (exclu) à Molenbeek, deux conseillers schaerbeekois, Hannaoui Selloi à Ganshoren…

Pour Christophe De Beukelaer, cette démission d’Azaoum "n’est pas une surprise". "Cela faisait des mois qu’on ne voyait plus", indique le nouveau chef des Engagés bruxellois, évoquant également un manque de patience vis-à-vis du processus de refonte et un manque d’intérêt sur les "questions de climat".

Et en coulisse, "tout le monde est sidéré par ce départ pour le MR", témoigne une mandataire humaniste, qui évoque une "petite OPA du MR". "Ça donne le ton de la campagne."