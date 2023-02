Procès des attentats de Bruxelles: Mohamed Abrini se serait radicalisé en prison après le décès en Syrie de son frère

Mohamed Abrini, dit "l'homme au chapeau" ou Abou Yahya, faisait partie du trio de l'aéroport. Il a accompagné les kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui depuis l'appartement conspiratif de la rue Max Roos à Schaerbeek jusqu'à Brussels Airport. Il y abandonnera sa bombe et prendra la fuite à pied. Il sera finalement arrêté le 8 avril 2016.

Ce Belgo-Marocain, né le 27 décembre 1984, n'avait pas d'enfant. Il était en couple et projetait de s'installer avec sa compagne. C'était un voisin proche des familles Abdeslam et Abaaoud. Après une scolarité perturbée par de la dyslexie et de la dysorthographie, il enchaîne les petits boulots. Il ouvre ensuite un snack à Molenbeek en 2013 avec un ami.

Mohamed Abrini vivait principalement d'argent provenant de vols à répétition - il était d'ailleurs surnommé "Brinks" du nom d'une compagnie de transport de fonds - et de jeux comme le Bingo. Il aimait l'argent et les vêtements de luxe, a exposé l'enquêteur de la DR3. Il était connu pour une cinquantaine de faits de droit commun. Il apparait dans le viseur de la police dès 1997, à l'âge de 13 ans, et finira par accumuler un casier judiciaire "assez fourni", selon les mots de la juge d'instruction Sophie Grégoire.

Cela sans compter la condamnation par la cour d'assises de Paris pour les attentats du 13 novembre 2015, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, pour son rôle dans ces attaques.

A partir de 2010, Mohamed Abrini passe beaucoup de temps en prison, où il finira par se radicaliser. Le décès de son petit frère Soulayman en Syrie, des suites d'un bombardement en août 2014, alors qu'il est incarcéré à la prison de Forest, semble avoir été un élément déclencheur.

Ses proches constatent en effet un changement dans son comportement. Selon eux, il commence à pratiquer la religion environ un an avant les attaques à Paris. Lorsqu'il sort de prison en septembre 2014, il est décrit comme plus calme et plus religieux. L'homme dira lui-même avoir commencé à lire le Coran durant son incarcération. Il envoie un SMS à sa compagne le lendemain de sa sortie pour lui demander de ne plus sortir de chez elle sans être voilée.

En novembre 2014, sa décision est prise: le Belgo-Marocain veut se rendre en Syrie. Il dit dans un SMS vouloir y aller pour "se battre afin de défendre la cause du Tout Puissant." Ses propos coïncident alors avec un processus de radicalisation, selon l'analyse de l'islamologue Mohamed Fahmi. Il émet la volonté de réaliser une "hijra" djihadiste, c'est-à-dire quitter son pays pour se rendre dans un pays musulman, et a un discours radical en accord avec le discours djihadiste officiel. Il semble avoir adhéré pleinement avec l'idée du djihad armé, relève l'expert.

Durant un autre séjour en prison, en mars 2015, Mohamed Abrini envoie une lettre à son cousin incarcéré à la prison d'Ittre prouvant, pour l'islamologue, sa radicalisation. Il s'y présente comme un pieu pratiquant la bienfaisance et se permet de donner des conseils islamiques. Il marque un intérêt prononcé pour l'islam et a développé lien émotionnel avec sa croyance. Pour l'accusé, l'organisation terroriste Etat islamique serait un bon exemple à suivre puisque celui-ci serait religieusement légitime, a noté l'expert.

Il s'est rendu en Syrie pour se recueillir sur la tombe de son frère

Mohamed Abrini s'est rendu en Syrie à l'été 2015 afin de se recueillir sur la tombe de son petit frère, tué lors d'un bombardement un an plus tôt, a-t-il été expliqué mercredi matin devant la cour d'assises chargée de juger les attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. C'est là qu'il retrouvera Abdelhamid Abaaoud, qui lui confiera alors la mission d'aller récupérer de l'argent en Angleterre, selon l'exposé des enquêteurs et des juges d'instruction dressant le portrait de l'accusé.

Le Belgo-Marocain a, semble-t-il, préparé minutieusement ce déplacement, qu'il a coordonné avec son ami d'enfance Abdelhamid Abaaoud notamment. Il prend l'avion pour Istanbul le 23 juin 2015 depuis l'aéroport de Zaventem, où deux amis, par ailleurs condamnés dans le dossier des attentats de Paris, le déposent.

Un voyage qu'il avait d'ailleurs annoncé à sa compagne de l'époque après sa sortie de prison alors qu'il s'était radicalisé. Mohamed Abrini avait alors dit vouloir y aller pour "se battre afin de défendre la cause du Tout Puissant." Il émet la volonté de réaliser une "hijra" djihadiste, c'est-à-dire quitter son pays pour se rendre dans un pays musulman.

Aux environs du 1er juillet, il passe la frontière turco-syrienne près de Gaziantep. Il rencontre deux fois Abdelhamid Abaaoud à Raqqa et se recueille sur la dépouille de son frère.

"Y a-t-il eu des liens à cette époque entre l'accusé et Ibrahim El Bakraoui dans leurs préparatifs de voyage ou en Turquie?", a alors demandé la présidente de la cour. Le futur kamikaze de l'aéroport avait en effet tenté également de rejoindre la Syrie en juin 2015 mais avait été arrêté à Gaziantep, à proximité de la frontière turco-syrienne. "Aucun élément dans le dossier" n'atteste de tels liens, ont répondu juges d'instruction et enquêteurs.

Après s'être recueilli sur la dépouille de son frère, Mohamed Abrini se voit confier par Abdelhamid Abaaoud la mission d'aller en Angleterre pour y récupérer de l'argent. Vers le 7 juillet 2015, il repasse la frontière turque et se rend à Istanbul, où il reste 2-3 jours. Il quitte la ville le 9 juillet pour Londres. Il sera resté 16 jours en zone turco-syrienne, résume un enquêteur de la DR3, l'unité anti-terroriste de la police judiciaire fédérale.

"L'homme au chapeau" passe quelques jours dans la capitale britannique pour "faire du shopping", dira-t-il. Il se rend ensuite à Birmingham, où il récupère auprès d'un certain Zakaria, d'origine française, 3.000 livres, qu'il remettra au petit frère d'Abdelhamid Abaaoud une fois de retour en Belgique.

Mohamed Abrini effectuera également quelques "activités touristiques" à Manchester, en se rendant devant le stade du club de foot de Manchester United, où il se fait prendre en photo, en allant au casino ou dans des bars à chichas, tout en dépensant de l'argent gagné lors d'un tournoi de poker à Birmingham, selon ses dires.

Pour les enquêteurs, il s'agit là d'une mise en scène pour faire croire que le voyage avait une visée touristique alors que l'accusé est allé remplir une mission à finalité terroriste. Un procédé connu des milieux terroristes, selon les juges d'instruction et enquêteurs, et auquel a également recouru Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014.

Mohamed Abrini reviendra finalement en Belgique le 16 juillet via Londres et Paris, d'où un ami le ramène en voiture jusque Bruxelles.