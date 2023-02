Botaniets, le gin bruxellois à 0,0 % d’alcool : 5 choses à savoir et 3 idées de mocktails pour votre Tournée Minérale (vidéos)

Alexander Hauben, adepte du trail, voulait réduire sa consommation sans retirer le plaisir. ©Mathieu Golinvaux

Une frustration de sportif

”Je faisais du sport amateur, du trail longue distance, et je cherchais à réduire ma consommation. Et pas à arrêter”. Mais en 2018, l’offre des boissons sans alcool ne convainc pas Alexandre Hauben. “La bière artisanale sans à l’alcool, c’est balbutiant à l’époque. Le vin, c’est pas terrible. Et l’alcool sans alcool, n’en parlons même pas”.

Une histoire de famille

Ambiance boiseries et fauteuil capitonné avec cette belle bouteille inspirée des modèles anglo-saxons. ©Mathieu Golinvaux

”Georges Niets, mon arrière-arrière-grand-père, étudiait la botanique. On a retrouvé ses carnets. Et dedans, ses recherches sur les techniques de distillation”. C’est ce point de départ qui lance Alexandre Hauben sur les traces du gin sans alcool parfait.

Le Bruxellois se penche sur les processus. “Je voulais distiller un produit sans alcool, trouver comme mon ancêtre un 3e arôme en combinant deux plantes. Je savais que ça devait marcher. Mais je me heurte à la puissance du monde de l’alcool”. Aucun acteur belge ne veut se lancer avec lui. L’entrepreneur n’est pas tendre. “Les distilleries belges se foutent de moi. Ils ne veulent rien entendre”.

Botaniets est disponible en deux saveurs: classique et gingembre-yuzu. ©EdA - Mathieu Golinvaux

Alexandre Hauben trouve le salut auprès de voisins néerlandais. “Deux distillateurs âgés de 79 et 88 ans m’aident formaliser ma théorie dans un produit fini”. On est en 2019. “Après beaucoup de travail et avec beaucoup de passion, on a fini par trouver la recette”.

Le secret : la triple distillation

Le processus de Niets repose sur une base traditionnelle. “C’est un vrai gin : on commence par une distillation de 5h. En découle un alcool bien charpenté. Ensuite, une 2e distillation de 24h nous permet de retirer l’alcool. On travaille par séquençages de différents paliers, entre 35 à 80 degrés. Pas question d’utiliser des filtres ni des produits chimiques, comme d’autres. On obtient un produit extrêmement condensé, une réduction du gin à sa plus simple expression. Imbuvable. La 3e distillation consiste à allonger ce liquide à l’eau. Ça se passe à température constante, pendant 5 jours, pour conserver les arômes”. Un processus délicatissime. “On utilise une machine de dilution. Elle amplifie les arômes sans les perdre. Il n’en existe que deux en Europe. L’une est chez nous”.

Alexandre Hauben n'est pas peu fier des trouvailles de son aïeul. ©Mathieu Golinvaux

guillement Nous sommes les seuls au monde à obtenir un taux d'alcool de 0,001% sans commercialiser un mélange, un thé ou une infusion, comme beaucoup.

Résultat : “Nous sommes les seuls au monde à obtenir un taux d’alcool de 0,001 % sans commercialiser un mélange, un thé ou une infusion, comme beaucoup. Et c’est comme ça qu’on gagne des prix à Londres, Paris ou Hong Kong”. Plus fort encore : “A New York, on a remporté une médaille en concourant avec des gins alcoolisés”.

Vraiment sans alcool

Alexandre Hauben ne badine pas avec les définitions. “La législation européenne est assez permissive. Pour elle, une bière ou un spiritueux à 0,5 %, c’est sans alcool. Je trouve ça absurde. Et ça peut être dommageable pour les diabétiques, les femmes enceintes, les intolérants à l’éthanol, les athlètes de haut niveau…”

Botaniets a obtenu plusieurs médailles dans des concours internationaux, en concourant parfois avec les gins alcoolisés. ©EdA - Mathieu Golinvaux

Fort de ce constat, le Bruxellois va lancer une association belge pour défendre les boissons à 0,0 %. “Nous serons 8 producteurs et associations de protection des consommateurs. Nous ne nous élevons pas contre le lobby de l’alcool, mais pour le lobby du sans alcool”.

Un succès et un gros potentiel

Niets est fondée en février 2020. À l’époque, l’Europe ne sait encore rien ou presque de la pandémie qui va frapper. Les bouchons viennent d’être enfoncés dans les premières bouteilles. “J’avais sondé des chefs bruxellois. Le retour, c’est que ça goûte le gin. Après une semaine, j’ai tout écoulé. Donc je lance ma boîte”. Mais en mars, le covid est là. Alexandre Hauben coupe le feu sous ses alambics.

Boupinh Lam, mixologue, vous révèle trois recettes sans alcool à base de Botaniets. ©Mathieu Golinvaux

”À la réouverture, ça redémarre bien”. En ce mois de janvier 2023, Botaniets a vendu sa 100.000e bouteille. Le gin est disponible en version classique et dans une variante au gingembre et yuzu. “Impossible de prévoir un tel succès. J’ai créé 10 emplois. Et le sans-alcool est un secteur à la croissance phénoménale”. En 2021, Wagralim estimait celle-ci à 80 %, se basant sur des chiffres anglais. Les bières sans alcool représentent déjà 4 % du marché belge, toujours selon l’expert agroalimentaire wallon.

Outre la distribution d’un vin pétillant blanc et rosé français à 0,0 % (le French Bloom), Niets développe aussi un rhum (Havaniets), un apéritif italien et un whisky. “On a plein de demandes : Émirats, Qatar, Bahreïn, Turquie, Afrique du Nord, mais aussi l’Islande et d’autres pays d’Europe”, se félicite Alexandre Hauben. Pour l’aider dans ce développement, le fondateur a levé 1,2 million d’euros, dont la moitié est amenée par l’investisseur régional finance.brussels. “Et je voudrais relever les défis du vin et de la bière sans alcool”.

Des idées cocktail sans alcool

Profitez de l’expertise de Boupinh Lam, ambassadeur pour Botaniets : sortez vos shakers et concoctez les parfaits cocktails sans alcool (ou “mocktails”) pour bien commencer votre Tournée Minérale. Le mixologue bruxellois vous propose un “sour” (en haut, à la bergamote, au jus de citron, rendu crémeux par un blanc d’œuf), un French 75 (à la bergamote et au pétillant sans alcool) et un Perfect Serve (ou “gintoniets” inspiré du gin tonic). Santé !