Un mois après l’accident, les travaux de réparation du pont de Buda “vont enfin pouvoir commencer” : il n’y aura pas de ferry pour les piétons

©D.R.

Un mois après la collision, le Port de Bruxelles indique que “les travaux de réparation du tablier du pont de Buda vont enfin pouvoir commencer après son inspection par les experts judiciaires. Jusqu’alors, et dans l’attente de l’accord des experts, toute intervention sur le tablier du pont était interdite.”

Un entrepreneur va désormais examiner la structure afin de pouvoir estimer les coûts et délais. La structure centrale du pont (le tablier) a pour rappel dû être retirée, après six jours de blocage en position baissée. Une situation qui empêchait tout trafic fluvial. Une fois la structure retirée, elle a été acheminée dans un atelier de réparation de la région anversoise.

©JEAN LUC FLEMAL

©JEAN LUC FLEMAL

©Port de Bruxelles

Le bac de liaison “indéquat”

Aucun délai précis n’est encore arrêté pour le retour du pont de Buda sur le canal bruxellois et la reprise du trafic en surface. “On estime entre trois et cinq mois”, informe, avec des pincettes, le porte-parole du Port.

Concernant les alternatives pour les piétons et cyclistes, toujours pas de solution à l’heure actuelle. La piste du ferry de liaison entre les deux rives, longtemps envisagée, est désormais rejetée, car jugée “inadéquate”. Justifications : “les solutions qui pourraient être mises en place à cet endroit ne garantissant pas des capacités suffisantes pour permettre le passage des cyclistes et piétons avec un temps d’attente raisonnable et ce, pour des coûts très importants.”

Le Port table sur l’ouverture prochaine de la passerelle cyclo-piétonne à Vilvorde pour raccourcir le temps de trajet, même si l’institution reconnaît que l’alternative reste “imparfaite”. L’inauguration officielle de la passerelle Salangaanbrug est, pour rappel, prévue pour la mi-février. En attendant, piétons et cyclistes devront continuer leurs détours et traverser le canal via le pont de l’Europe dans le centre de Vilvorde, ou via le pont Van Praet.