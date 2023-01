Procès des attentats de Bruxelles : l’identité de Najim Laachraoui sous les radars jusqu’à la veille des attentats de Bruxelles

Un enquêteur de la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale (DR3) a retracé, mardi devant la cour d’assises de Bruxelles, le parcours de celui qui déclencha sa bombe dans le hall des départs du nouveau bâtiment de l’aéroport, à 07h58, quelques secondes après le premier kamikaze, le 22 mars 2016.

Connu sous plusieurs “kounias” (surnoms de guerre qui permettent de protéger l’identité du djihadiste) et fausses identités, Najim Laachraoui a été repéré sous l’alias “Soufiane Kayal” peu après les attentats de Paris. Le 4 décembre, un avis de recherche avec sa photo et celle de Mohamed Belkaïd (mort lors de la fusillade avec les forces de l’ordre rue du Dries, à Forest) est ainsi diffusé dans la presse. Les deux hommes sont présentés comme coordinateurs probables des attentats à Paris et sont alors connus seulement sous leurs faux noms, Soufiane Kayal et Samir Bouzid.

Le véritable nom de Najim Laachraoui n’est exposé que le 21 mars 2016, dans un nouvel avis de recherche lancé par la police fédérale en lien avec le dossier des attentats de Paris.

L’artificier, logisticien et finalement kamikaze de la cellule des attentats de Bruxelles se fait appeler “Abou Idriss” et “Abou Ikrima (h)” dans les milieux djihadistes.