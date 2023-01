Attaque au couteau à Schuman : le suspect placé sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat

"La juge d’instruction a auditionné le suspect de l’attaque au couteau dans la station de métro Schuman et l’a placé sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat et de port d’arme par destination", a déclaré le parquet de Bruxelles. "Elle désignera un expert afin de réaliser une expertise psychiatrique du suspect".

Selon le parquet de Bruxelles, les trois victimes sont un homme de 25 ans - qui a été grièvement blessé et est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger - ainsi qu’un homme de 40 ans et une femme de 47 ans, tous deux blessés légèrement et qui ont déjà pu quitter l’hôpital.

"L’instruction judiciaire suit son cours", a précisé le parquet.

Lundi vers 17h45, un individu armé d’un couteau a blessé trois personnes dans une rame de métro qui arrivait à la station Schuman à Bruxelles. Il a été neutralisé peu de temps après, dans la station, par plusieurs policiers. Le suspect est un homme âgé de 30 ans. Le mobile de son agression n’est pas encore connu, mais, actuellement, rien ne permet d’indiquer qu’il était animé d’une intention terroriste, selon le parquet.

Après avoir été maîtrisé et menotté par les policiers, l’individu a été auditionné dans la nuit de lundi à mardi. Il a ensuite été mis à disposition de la juge d’instruction désignée par le parquet de Bruxelles. Celle-ci a décidé, mardi, de le placer sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat.