Bruxelles: la police inquiète de la consommation croissante de crack

Transit, centre d'accueil non-médicalisé pour personnes majeures dépendantes aux drogues, estime que pas moins de trois-quart des consommateurs de drogues à Bruxelles prennent du crack. "C'est devenu la drogue la plus populaire dans nos rues" témoigne l'ASBL.

L'augmentation fulgurante de la consommation n'a pas échappé aux Bruxellois : entre janvier et octobre 2022, la société de transport Stib a reçu 1.200 signalements de consommation de drogues dans l'espace public, soit 70% de plus par rapport à l'année précédente.

Une substance plus addictive

Les effets du crack sont plus rapides et plus intenses que ceux de la cocaïne, ce qui rend aussi la substance plus addictive. Il est par ailleurs très répandu au sein de la population sans-abri.

Que le gouvernement fédéral annonce que les consommateurs de drogues dures vont écoper d'amendes de 1.000 euros, ne va guère changer la donne, selon le directeur de l'ASBL Transit. Les consommateurs de crack sont si vulnérables qu'ils ne pourront pas s'acquitter de telles sommes, assure-t-il.