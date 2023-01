Bruxelles, meilleur élève sur les chiffres du Covid… notamment parce qu’elle teste moins

Ne soyons pas trop durs pour autant. Niveau chiffres, au 11 janvier (les données les plus récentes) on dénombrait 137 hospitalisations sur les sept derniers jours, ce qui représente une diminution de 40 % par rapport à la semaine précédente. On constate le même taux de diminution au niveau des cas hebdomadaires, dont on en recense 35. Côté soins intensifs, neuf malades du covid y résidaient au dernier calcul, pour douze la semaine précédente. Comparée aux autres provinces, Bruxelles fait donc bonne mine, avec 24 nouveaux cas recensés pour 100 000 habitants lors de la première semaine de janvier, là où Anvers en comptait 42, le Limbourg 50, le Hainaut 30, seul le Luxembourg tient (logiquement) la barre avec 22 cas. “Les gens vont également moins se faire tester à Bruxelles, tempère Yves Coppieters. On ne confirme plus les diagnostics. Quand on a un état grippal, le médecin généraliste ne fait plus de frottis, on n’a plus le réflexe du test”, analyse l’épidémiologiste.

”La bonne couverture vaccinale a fortement aidé”, se réjouit France Dammel, d’autant plus que Bruxelles a souvent été épinglée par les autres régions comme le mauvais élève sur ce domaine. Chez les plus de 65 ans, cibles prioritaires de la vaccination, 47,92 % des sujets ont, pour l’heure, reçu leur deuxième dose de booster, un chiffre qui progresse très légèrement, voire stagne. Pour rappel, il est toujours possible de se faire vacciner, 1 500 Bruxellois et Bruxelloises ont d’ailleurs relevé la manche ces sept derniers jours, et pour 90 % d’entre eux dans l’une des 138 pharmacies disponibles sur les 19 communes. “Il n’est jamais trop tard pour venir se faire vacciner, certaines personnes viennent encore chercher leur première dose”, souligne la représentante de la Cocom. “Les vaccins bivalents ont peut-être convaincu certains. Il est plus adapté pour les variants Omicron ou B.A.”, rajoute Yves Coppieters.

La mort guette encore

Pourtant, le covid tue encore à Bruxelles. Un cas la dernière semaine, certes, mais un cas de trop. Myriam, la nièce de Jeanine, qui a rendu son dernier souffle le 13 janvier dans une maison de repos ixelloise s’est confiée à La Dernière Heure. “Elle avait le covid depuis cinq jours, j’ai pu lui rendre une dernière visite le 27 décembre. […] Le centre de dépistage m’a appelée car ils voulaient la contacter. Comme elle n’avait plus toute sa tête, je leur ai dit de me donner les résultats mais ils n’ont pas voulu me le donner. J’ai répondu que je devais lui rendre visite le lendemain, alors ils m’ont dit de me rappeler avant d’aller la voir. J’avais compris…” Cette Bruxelloise d’origine déplore la gestion du home dans la communication mais se questionne également, car Jeanine était dans une aile isolée de la maison de repos. “Ce n’est pas normal qu’il y ait un décès dans une maison de repos alors qu’il n’y avait personne à part les soignants qui pouvaient la voir.”