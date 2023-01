27 nouveaux radars en 2023 à Bruxelles et 15 autres en 2024 : deux radars-tronçons devraient également voir le jour cette année

Actuellement, 113 poteaux de radars fixes sont en place sur les voiries régionales bruxelloises : 85 “Gatso” contrôlant vitesse et franchissement de feux rouges, et 28 radars NK6 contrôlant la vitesse. À cela s’ajoutent six radars-tronçons et six à sept Lidar déplacés chaque semaine.

Des contrôles en hausse

Selon la secrétaire d’État, “cet arsenal de contrôles visibles et invisibles a déjà permis de faire baisser les vitesses pratiquées” en Région bruxelloise. Un “Centre régional de Traitement des amendes” a été créé (CRT), dans le but de “soulager les zones de police qui peuvent alors mettre plus de policiers sur le terrain”.

Interrogées par la Région, les zones de police enregistrent des hausses du nombre de contrôles sur leur territoire, avec une augmentation du nombre d’infractions. À Bruxelles-Ixelles par exemple, sur les neuf premiers mois de 2022, on compte une hausse 7 % des procès verbaux et perceptions immédiates.