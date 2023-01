"Pub pour la fin de l'humanité", "Écrasez la vie"...: des détournements de panneaux publicitaires ciblent BMW et Toyota en marge du Salon de l'Auto

Plus de 400 panneaux publicitaires ont été détournés à Bruxelles, Paris, Londres, Berlin et dans d'autres grandes villes européennes. Ce sont les activistes de Subvertisers International, Brandalism et Extinction Rebellion qui ont dressé les échelles et mélangé la colle à papier partout sur le continent. De véritables artistes ont associé leur créativité à l'action.

"Écrasez la vie": Extinction Rebellion détourne des pubs pour cibler BMW et Toyota en marge du Salon de l'Auto

"Mensonge"

Mais pourquoi visier surtout Toyota et BMW, alors que toute l'industrie est présente à Brussels Expo? "Malgré d’ambitieuses campagnes de marketing promouvant leurs véhicules électriques, les deux constructeurs se consacrent encore largement à la production de véhicules à combustion", dénoncent les militants. "En 2022, Toyota et BMW se classent 10e et 16e entreprises les plus impliquées dans le lobbying pro-énergies fossiles au monde, ce qui les place en tête pour le secteur automobile", arguent-ils en se basant sur une étude de novembre 2022. Et d'ajouter: "En 2021, les véhicules à émissions zéro de Toyota ne représentaient que 0,2 % de leurs ventes totales, soit la plus faible proportion parmi les dix plus grands constructeurs automobiles". Sur ces affiches très créatives roulent des "modèles polluants" de Toyota et BMW: Land Cruiser, X5 et X7 SUV.

PHOTOS & VIDÉO | Des militants détournent des dizaines de pubs à Bruxelles et ailleurs: "Tout le monde la déteste mais on nous l’impose en permanence"

Extinction Rebellion et ses alliés demandent donc aux gouvernements européens d'interdire la pub des produits nocifs pour l'environnement et d’interdire la publicité mensongère des entreprises polluantes. Ils ciblent particulièrement le "Beyond Zero" de Toyota. Selon les activistes, le constructeur japonais "met les gouvernements du monde entier sous pression pour affaiblir les plans de qualité de l'air, sous menace de poursuites judiciaires. Leurs publicités sont trompeuses". Alors que la France a interdit les pub des "biens et services écocidaires", Ecolo-Groen propose un plan identique en Belgique. Ce qui soutiennent les activistes.