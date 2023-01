Un braqueur vole 110€ à un commerçant bruxellois et… les rend : “J’ai presque eu l’impression qu’il avait pitié de nous”

”Nous avons eu la surprise d’être braqué. Rassurez-vous, nous allons tous bien même si cela est très choquant. Le braqueur nous a demandé le cash, nous n’avions que 110€ à lui donner. Il a insisté tout en nous menaçant avec son arme à feu pour qu’on lui donne plus, croyant qu’il y avait beaucoup d’argent ailleurs”, peut-on lire dans la publication.

”Nous lui avons alors expliqué que la situation des petits commerçants était très critique. Qu’après avoir payé toutes nos charges, salaires, taxes et autres frais, il ne nous reste plus rien de plus. Nous lui avons expliqué qu’il n’y a plus de cash qui circule, qu’il n’y a plus personne qui s’en sort à cause des crises successives et que le peu de personnes qui dépensent de l’argent chez nous, paient par cartes”, ajoute le caviste.

”Ce brave braqueur nous a donc écoutés, nous a dit que nous pouvions garder notre argent et nous a demandé comment partir. J’ai presque eu l’impression qu’il avait pitié de nous et de la triste réalité dans laquelle on se trouve aujourd’hui. Je crois sincèrement qu’une reconversion urgente est à prévoir pour tous les petits braqueurs qui comptaient sur nous, les petits indépendants, pour survivre”, conclut l’établissement.