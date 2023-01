Un employé harcelé se suicide: une amende pénale de 50.000 euros requise à l'encontre de Bruxelles-Propreté

L'auditorat a également requis une peine de six mois de prison et une amende de 15.000 euros à l'encontre d'un surveillant de Bruxelles-Propreté, responsable, selon l'enquête, de faits de harcèlements et de racisme envers ses collègues au dépôt de Schaerbeek, notamment envers l'employé qui s'est suicidé en 2016. Malgré les nombreux avertissements qu'il a reçus de la direction et malgré les nombreuses plaintes et dénonciations d'employés, le concerné est toujours en poste dans l'entreprise.

Tâches avilissantes

Parmi les faits dénoncés figurent une surveillance excessive de ses collègues, leur soumission à des tâches avilissantes, la rédaction de rapports de signalement volontairement erronés les concernant, mais aussi des insultes racistes envers certains d'entre eux comme envers des personnes en rue.

Au mois d'août 2016, le corps sans vie d'un employé de Bruxelles-Propreté a été retrouvé. L'homme s'était donné la mort. Celui-ci, qui travaillait depuis 1992 pour l'agence régionale bruxelloise de propreté publique, était harcelé moralement par l'un de ses supérieurs. Il dénonçait ces faits depuis 2013 et avait également porté plainte auprès de la police, le 17 juin 2014, peu après une première tentative de suicide, le 24 mai 2014.

L'auditorat du travail de Bruxelles avait été mis au courant des faits, dès le 16 septembre 2014, et était intervenu. Il avait pris contact avec l'employeur et avait saisi les services externes pour la prévention et la protection au travail, mais l'entreprise n'avait pris aucune mesure d'aide pour ce travailleur.

Selon la partie civile, le coup de grâce pour cet employé est venu de la décision de Bruxelles-Propreté de le licencier. Cette décision lui a été notifiée quelques jours avant son suicide, à la suite d'un incident survenu le 15 juillet 2016. Un rapport faisait était du fait qu'il était à l'origine de l'agression physique d'un de ses collègues. Or, selon la partie civile, le témoin-clé de cette agression a affirmé plus tard qu'il n'avait rien vu, la victime n'a pas déposé plainte et aucun certificat médical n'a été dressé.

Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendra son jugement le 15 mars prochain.