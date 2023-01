Les prix des appartements et maisons toujours en hausse à Bruxelles et dans le Brabant wallon : voici les détails (INFOGRAPHIE)

Evolution des prix. ©IPM

”Le marché se tasse. 2021 était très euphorique. La première partie de l’année était toujours dans l’euphorie de 2021 avec des prix qui augmentent. La deuxième partie de 2022 était plus calme. On aborde une période orientée à la baisse”, analyse le porte-parole de la Fédération Renaud Grégoire, qui voit 2023 comme une année d’”accalmie”.

La maison au-dessus du demi-million d’euros à Bruxelles

En Région bruxelloise, le prix moyen d’une maison reste au-dessus du demi-million en 2022 : 576.576€. Dans le Brabant wallon, le prix moyen est de 417.908€, en hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente. Le BW reste, et de loin, la plus onéreuse des provinces wallonnes, la moyenne régionale wallonne étant de 235.615€ pour l’année écoulée.

Côté appartements, Bruxelles garde une moyenne légèrement supérieure à celle de la Flandre : 281.125€ pour un appartement dans la capitale, à savoir une augmentation de 3,9 % par rapport à 2021. Pour le neuf, le prix a carrément grimpé de 12,3%. Mais la hausse globale est encore plus forte dans le Brabant wallon : + 4,9 % en un an. Comptez désormais en moyenne 268.744€ pour un appartement dans le BW.

Une raison de cette envolée brabançonne ? La qualité des biens sur le marché du BW, qui compte davantage de neufs, selon la fédération notariale. À Bruxelles, la proportion d’appartements neufs était de 7,8 %… contre 39,9 % dans le Brabant wallon. Ces nouvelles constructions, plus chères de base, ont notamment vu leur facture grimper avec la hausse des prix des matériaux. Outre la qualité intrinsèque du bâti, la localisation joue indéniablement dans la valeur du bien. “Le même appartement place du Châtelain ou dans le Brabant coûtera plus cher au Châtelain”, exemplifie le porte-parole des notaires.

Moins de jeunes dans la Jeune Province

Selon Renaud Grégoire, la question de la performance énergétique des bâtiments se fait de plus en plus sentir. Ce qui ne joue pas en faveur du bâti bruxellois vieillissant. En région bruxelloise, les maisons “moins énergivores” (PEB entre A et D) ne représentaient que 18,5 % des ventes, contre 35,1 % des ventes en Wallonie.

Enfin, notons que Bruxelles séduit visiblement davantage les jeunes que sa voisine brabançonne wallonne. À Bruxelles, l’acquéreur moyen a 40 ans, contre 42 dans la “Jeune” Province. La proportion de jeunes acheteurs (30 ans ou moins) est en baisse à Bruxelles (21,5 % en 2022, contre 22,9 % en 2021). Mais c’est dans le BW qu’on retrouve le plus faible taux de jeunes acheteurs du pays, avec seulement 18,5 % de moins de 30 ans.