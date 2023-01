1.400 nouveaux points de recharge électrique à Bruxelles en 2023, mais aussi de nouvelles bornes de recharge rapide

À Bruxelles, la transition climatique passe notamment par l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, tant en voirie que hors voirie. Selon le ministre Maron, environ 2.700 points de recharge y sont actuellement accessibles au public, soit six fois plus qu’à la fin de l’année 2019. La Région bruxelloise vise 22.000 points de recharge pour véhicules électriques accessibles au public en 2035.

Quelque 1.400 points de recharge supplémentaires seront installés, en 2023, dans les rues de la capitale grâce au programme ChargyClick mené par Sibelga, à la demande de la Région. Chaque Bruxellois disposera alors d’un point de recharge dans un rayon de 150 mètres de son logement, a indiqué le ministre de la Transition climatique par voie de communiqué.

165 points ouverts par le privé

En parallèle, la Région bruxelloise a décidé d’inciter les acteurs privés à développer leur offre dans les parkings. Ainsi, un appel à projet a récemment été organisé afin de soutenir les projets innovants menés par des acteurs privés pour installer des chargeurs rapides ou créer de véritables hubs de recharge. L’appel à projets était également ouvert aux entreprises de taxis et de services logistiques.

Ont été sélectionnés, quatre 4 hubs de recharge, pour un total de 116 points de recharge dans des parkings publics à Anderlecht (Abattoirs), Jette (UZ VUB) et dans le centre-ville de Bruxelles (parkings Poelaert et Grand-Place) ; quatre chargeurs super-rapides comprenant chacun 4 points pouvant recharger 80 % d’une batterie standard en une dizaine de minutes à Auderghem (Herrmann-Debroux), Etterbeek (boulevard Général Jacques), Evere (chaussée de Louvain) et à la Ville de Bruxelles (rue Dieudonné Lefèvre) ; deux projets de recharge pour une logistique décarbonée, l’un pour les camionnettes d’une entreprise livrant des colis en Région bruxelloise et l’autre, pour la recharge de camions ; un projet comprenant 43 points de recharge pour taxis électriques.